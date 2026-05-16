Аналитик рассказал, как жители Арктики относятся к мерам поддержки

2026-05-16T05:19+0300

МУРМАНСК, 16 мая - ПРАЙМ. Большинство жителей арктических территорий знают о многих мерах поддержки, действующих в северных регионах, однако считают их полезными в глобальном смысле, но не для себя лично, рассказал РИА Новости аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович. Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) провел социологическое исследование "Качество жизни в Арктике и восприятие государственной политики". В том числе аналитики ПОРА выяснили, насколько жители осведомлены о мерах поддержки в Арктики. По словам Адамовича, исследование выявило интересную тенденцию. На сегодняшний день в Арктике действует большое количество мер поддержки. Это и "Арктическая ипотека", и "Арктический гектар", и "Дети Арктики", и многие другие. У респондентов была возможность ответить, считают ли они эти меры полезными лично для себя или для региона в целом. "И вот здесь мы наблюдаем одну и ту же зависимость. Респонденты отвечали, что о мерах поддержки знают и считают их полезными для региона и Арктики в целом, а вот для себя лично - нет. Такое ощущение, как будто людям кажется так: меры есть - это хорошо, пусть будут, но лично для меня они нужны не очень", - заявил РИА Новости аналитик. Он уточнил, что, например, "Арктическую ипотеку" считают полезной для региона свыше 81% респондентов, а для себя лично - 42,8%. "Арктический гектар" кажется вообще нужным 69,3 процентам ответивших, а лично для себя его пользу отметили 19,5%. В том, что мастер-планы развития опорных населенных пунктов АЗРФ необходимы, не сомневаются 81% опрошенных и только 47,8% ответили, что для них лично мастер-планы тоже важны. "Наверное, есть смысл задуматься, возможно, надо об этих мерах по-другому информировать население, чтобы жители лучше понимали, как они лично смогут ими воспользоваться. А возможно, и сами меры поддержки не очень эффективны, поэтому люди не считают их полезными для себя. Мы как исследователи можем только сказать о том, что есть такая тенденция", - пояснил Адамович. Опрос проводился в ноябре-декабре 2025 года и охватил свыше 13,3 тысячи респондентов в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов. Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) - экспертный центр, занимающийся аналитикой и содействующий реализации госполитики в Арктической зоне Российской Федерации.

