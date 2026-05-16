Гендиректор "Архыза" рассказал о возможном росте турпотока на курорт летом

2026-05-16T14:49+0300

АРХЫЗ, 16 мая - ПРАЙМ. Турпоток на курорт "Архыз" в летний сезон 2026 года может вырасти на 5% по сравнению с 2025 годом, рассказал РИА Новости генеральный директор курорта "Архыз" Роман Киранчук. "Очень надеюсь, что плюс 5% к росту прошлого мы получим в этом году. Не буду загадывать, масштабный бум был в прошлом году", - сказал Киринчук, говоря о прогнозах на летний туристический сезон на курорте "Архыз". Он выразил надежду, что курорт летом 2026 года посетит не менее 400 тысяч гостей. По его словам, летом на курорте работает 50 километров экологических пешеходных маршрутов, более 32 километров трасс байк-парка. Киранчук напомнил, что летний туристический поток в 2025 году на 25% превысил показатели 2024 года. При этом средняя стоимость суточного отдыха на курорте летом составляет 20 тысяч рублей, в нее входят проживание в отеле четыре звезды, приобретение ски-пасса и питание. Киранчук также отметил, что зимой туристы приезжают на недельный отдых, в то время как летом - на три-четыре дня. Помимо этого путешественники все чаще выбирают останавливаться в горах, чтобы открыть для себя новые локации.

туризм, бизнес, россия