Финансист объяснил, в каких банкоматах лучше не снимать деньги - 16.05.2026, ПРАЙМ
Финансист объяснил, в каких банкоматах лучше не снимать деньги
03:03 16.05.2026
 
Финансист объяснил, в каких банкоматах лучше не снимать деньги

Анисимов: лучше не снимать деньги в расположенных "в закутках" банкоматах

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Самый безопасный способ снять наличные — использовать банкомат своего банка или банка-партнера, установленный в отделении, охраняемом помещении или месте с видеонаблюдением. О том, где лучше не снимать деньги и как обезопасить себя, агентству “Прайм” рассказал финансист Павел Анисимов.
Особую осторожность стоит проявлять с банкоматами в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, на вокзалах и в туристических местах. Само расположение еще не говорит о нарушении, но именно там люди чаще торопятся и соглашаются на операцию, не проверив комиссию.
Перед подтверждением снятия нужно посмотреть, кому принадлежит устройство, какую сумму выдаст банкомат и будет ли списано дополнительное вознаграждение. Если комиссия владельца банкомата есть, информация о ней должна появиться на экране до завершения операции. Если сумма комиссии появилась только после списания, это повод обращаться в банк с претензией.
"Отдельный риск — банкоматы чужих банков, которые не входят в партнёрскую сеть вашего банка. В таком случае расходы могут возникнуть сразу с двух сторон. Один сбор устанавливает владелец устройства, второй может быть предусмотрен тарифом по вашей карте. Поэтому перед крупным снятием лучше зайти в приложение своего банка и проверить лимиты, партнёров и условия выдачи наличных", — пояснил Анисимов.
Уличные банкоматы в тёмных, малолюдных местах лучше обходить. Там выше риск установки накладок на картридер, скрытых камер, поддельной клавиатуры для кражи данных. Перед использованием стоит осмотреть устройство. Должны насторожить шатающийся приёмник карты, лишние пластиковые детали, следы клея, неровная клавиатура, странная планка над кнопками, посторонние предметы рядом с экраном или просьбы незнакомцев "помочь". При любом сомнении операцию надо отменить и найти другой банкомат.
Нельзя передавать карту посторонним, диктовать ПИН-код и следовать подсказкам случайных людей. Если банкомат удержал карту, лучше сразу заблокировать её в приложении или по телефону банка. При лишнем списании нужно немедленно сообщить в банк, зафиксировав время и место операции. Главное правило: банкомат должен быть узнаваемым, исправным, хорошо освещённым и показывать условия операции до подтверждения. Всё, что вызывает сомнение, — достаточная причина уйти к другому устройству, заключил финансист.
 
