СМИ назвали упавший в Турции беспилотник украинским - 16.05.2026, ПРАЙМ
СМИ назвали упавший в Турции беспилотник украинским
АНКАРА, 16 мая - ПРАЙМ. Упавший на турецкий город Самсун беспилотник является украинским, утверждает издание Dogru Haber. Газета Sözcü ранее сообщила, что беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун, повредив два здания. "Украинский дрон-ловушка под названием "Майя" упал в прибрежном городе Самсун. В результате инцидента были повреждены некоторые крыши и окна... Указывается, что это могло быть вызвано технической неисправностью", - говорится в публикации. Службы безопасности собрали обломки беспилотного летательного аппарата, вес которого оценивается примерно в 25 килограммов. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
22:15 16.05.2026
 
Dogru Haber: упавший в Самсуне беспилотник является украинским

АНКАРА, 16 мая - ПРАЙМ. Упавший на турецкий город Самсун беспилотник является украинским, утверждает издание Dogru Haber.
Газета Sözcü ранее сообщила, что беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун, повредив два здания.
"Украинский дрон-ловушка под названием "Майя" упал в прибрежном городе Самсун. В результате инцидента были повреждены некоторые крыши и окна... Указывается, что это могло быть вызвано технической неисправностью", - говорится в публикации.
Службы безопасности собрали обломки беспилотного летательного аппарата, вес которого оценивается примерно в 25 килограммов. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
