https://1prime.ru/20260516/biznes-869980500.html

Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса

Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса - 16.05.2026, ПРАЙМ

Названы регионы-лидеры по открытию небольшого бизнеса

Компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние три года открывались в новых регионах России, а также Дагестане, Калмыкии и Чеченской Республике, | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T10:56+0300

2026-05-16T10:56+0300

2026-05-16T10:56+0300

бизнес

россия

калмыкия

херсонская область

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Компании малого и среднего бизнеса активнее всего за последние три года открывались в новых регионах России, а также Дагестане, Калмыкии и Чеченской Республике, выяснили аналитики проекта "Контур.Фокус" для РИА Новости. "Заметный прирост субъектов малого и среднего бизнеса наблюдается в новых регионах: Херсонской области (+235% за три года), Запорожской области (+119,02%), Донецкой Народной Республике (+82,95%)", - выяснили аналитики, изучив данные о регистрации бизнеса с мая 2023 года по май 2026 года. Также в пятерку лидеров попали Калмыкия (+119,02%) и Чечня (+66,94%). Активный рост компаний МСБ в новых регионах аналитик "Контур.Фокус" Вероника Скороходова объяснила эффектом низкой базы. "Активный рост компаний МСБ показывают новые регионы, где это можно объяснить интеграцией малого бизнеса в российское правовое поле и рост от низкой базы. Заметный рост сектора показывают Дагестан, Калмыкия, Чеченская Республика, где население активно вовлекается в предпринимательство, безусловно, оказывают влияние и меры господдержки", - отметила она. Согласно исследованию, в этот период количество субъектов малого и среднего бизнеса в целом по России выросло на 11,75% - в мае 2023 года количество субъектов составляло 6,25 миллиона, тогда как в мае 2026 года их уже стало 6,98 миллиона. Быстрее всего растут направления курьерских, вспомогательных, рекрутинговых услуг и информационных технологий. Субъекты малого и среднего бизнеса активнее всего ведут бизнес в сфере розничной торговли. С мая 2023 года, когда количество участников составляло 1,3 миллиона, это число выросло до 1,5 миллионов к маю 2026 года. Оптовая торговля находится на втором месте по популярности – в ней заняты 616 тысяч субъектов. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта с 595 тысячами участников занимает третье место, где за три года наблюдался рост на 18,71%. При этом аналитики выявили ряд регионов, где рост субъектов малого и среднего бизнеса происходит медленнее всего – в Псковской области число таких компаний с мая 2023 года увеличилось только на 2,48%, в Мурманской области – на 3,07%, в Тульской области – на 3,69%, в Орловской области – на 4,21%, в Камчатском крае – на 4,92%.

калмыкия

херсонская область

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калмыкия, херсонская область, запорожская область