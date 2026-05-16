Эксперт рассказал, когда можно получить пенсионные накопления - 16.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда можно получить пенсионные накопления
2026-05-16T02:51+0300
экономика
финансы
общество
рф
социальный фонд
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Получить пенсионные накопления единовременной выплатой почти в 440 тысяч рублей можно при условии достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, если размер их ежемесячной накопительной пенсии составляет не более 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Ранее РИА Новости подсчитало, что россияне в 2026 году смогут единовременно забрать 439 776 рублей пенсионных накоплений. "Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Накопления выплачиваются единовременно, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан с прожиточным минимумом", - сказал Балынин. Он уточнил, что прожиточный минимум пенсионера в 2026 году увеличился до 16 288 рублей, поэтому для получения средств разово размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен быть не более 1 628,8 рублей. По словам Балынина, гражданин получит все свои накопления единовременно, если их сумма меньше или равна 439 776 рублям. Например, при балансе в 85 тысяч рублей вся эта сумма будет выплачена сразу. "Если же накопления окажутся больше установленного лимита (например, 485 тысяч рублей), то гражданину назначат пожизненную ежемесячную пенсию - в данном случае она составит 1796 рублей в месяц", - добавил Балынин. Узнать точный размер своих пенсионных накоплений россияне могут в любой момент через электронный запрос на портале "Госуслуги" или напрямую в Социальном фонде России.
02:51 16.05.2026
 
Эксперт рассказал, когда можно получить пенсионные накопления

Экономист Балынин: пенсионные накопления можно получить при достижении возраста 60 лет

