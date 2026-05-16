Эксперт рассказал, как сэкономить на воде

Водяные счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение - чек можно урезать на 20-40%, рассказал РИА Новости ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий

2026-05-16T04:49+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Водяные счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение - чек можно урезать на 20-40%, рассказал РИА Новости ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. "Установка счетчиков воды экономически оправдана, так как счетчик снижает платежи на 20-40%. Важно устранить протечки в кранах, бачке и соединениях: даже небольшая течь воды заметно увеличивает расход", - объяснил аналитик. Помогает сэкономить на воде установка многотарифных счетчиков: они учитывают потребление в разное время суток, когда тарифы отличаются. Баранов отметил, что не стоит забывать сверять тарифы и нормативы на сайте поставщика услуг: потребитель должен понимать, за что именно он платит. Сэкономить на воде помогает и изменение поведенческих привычек. Например, прием душа вместо ванны, мытье посуды в раковине или тазу, а не под постоянно текущей струей, стирка вещей только при полной загрузке техники, перечислил эксперт.

