Произошедшее в Прибалтике из-за Украины вызвало переполох на Западе - 16.05.2026, ПРАЙМ
Произошедшее в Прибалтике из-за Украины вызвало переполох на Западе
Политический кризис в Латвии на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками создал серьезные проблемы для восточного фланга Евросоюза, пишет The European... | 16.05.2026, ПРАЙМ
23:42 16.05.2026
 
Произошедшее в Прибалтике из-за Украины вызвало переполох на Западе

TEC: отставка властей Латвии совпала с кризисом безопасности в ЕС

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Политический кризис в Латвии на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками создал серьезные проблемы для восточного фланга Евросоюза, пишет The European Conservative.
"Латвийское правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку в четверг. <…> Это, в свою очередь, спровоцировало политический кризис — всего за несколько месяцев до выборов, намеченных на октябрь. Причина была внутренней, но ситуация напрямую связана с Киевом — после взрыва нескольких беспилотников, залетевших в воздушное пространство Латвии с Украины на пути в Россию, в Министерстве обороны вспыхнул кризис", — говорится в материале.
Как отмечает издание, в Брюсселе и странах Прибалтики опасаются, что нестабильность в Риге способна повлиять на дальнейшую поддержку Украины.
По данным TEC, раскол внутри латвийской политической системы в период кризиса безопасности может отразиться и на итогах выборов: уставшие от текущего курса граждане могут поддержать право-популистскую партию "Латвия на первом месте".
С конца марта украинские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Москва ранее направила странам Балтии предупреждение после решения открыть небо для пролета дронов, атакующих Россию.
На прошлой неделе в Резекне беспилотник упал на территории нефтебазы. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После инцидента министр обороны Андрис Спрудс объявил об уходе с поста. В четверг об отставке сообщила и премьер-министр Эвика Силиня. Вместе с ней в отставку ушел весь кабинет министров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
