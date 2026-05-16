Решение фон дер Ляйен по Украине возмутило Запад
BZ: помощь ЕС Киеву оказалась под угрозой из-за коррупции
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Намерение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорить выделение нового кредита Украине вызвало критику на фоне масштабного коррупционного скандала в Киеве, пишет Berliner Zeitung.
"Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьезному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении. Кроме того, на практике для выплаты кредита Украине не выполнены некоторые важные условия. "Меморандум о взаимопонимании" — рамочное соглашение, необходимое для предоставления помощи в миллиарды евро, — так же не подписан, как и соответствующее подробное кредитное соглашение. Также еще не открыт счет, через который должны поступать средства ЕС", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, фон дер Ляйен объясняет необходимость ускоренного выделения средств массированными ударами возмездия со стороны России и планами финансирования производства беспилотников. При этом именно сфера производства дронов, по данным газеты, оказалась связана с крупным коррупционным скандалом, который способен поставить под угрозу всю финансовую помощь ЕС.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля сообщил, что страны Евросоюза окончательно одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро. Киев должен будет вернуть средства только в случае получения "репараций" от Москвы.
В российском МИД неоднократно заявляли, что идеи Евросоюза о якобы возможных выплатах Россией репараций Украине полностью оторваны от реальности.