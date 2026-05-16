"Опасный проект". В США раскрыли истинную роль Каллас в конфликте с Россией

Идеи антироссийской направленности, которые поддерживает глава европейской дипломатии Кая Каллас, лежат в основе политики, которой следует Европа, заявил... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T03:01+0300

европа

кая каллас

центральная европа

москва

джеффри сакс

нато

россия

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Идеи антироссийской направленности, которые поддерживает глава европейской дипломатии Кая Каллас, лежат в основе политики, которой следует Европа, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью на YouTube-канале."Европа сейчас всерьез думает, что готовится к войне с ядерной сверхдержавой. <…> И кто ее главный представитель по внешней политике? Эстонка с абсолютной русофобией. Это просто безумие — чтобы весь европейский континент следовал самым русофобским идеям как руководящим принципом. Но именно так европейцы и поступают", — заявил профессор.При этом он выразил убеждение, что милитаризация европейских стран, которая наблюдается сегодня, неизбежно ведет к военному конфликту с Россией."Европа предпринимает шаги, которые считает оборонительными, но они приведут к войне, потому что на деле это наступательные действия. Мы видим полное отсутствие политического и стратегического воображения в Европе. То, что начиналось как ошибочный проект для Центральной Европы и для американской гегемонии, превратилось в крайне опасный европейский проект ремилитаризации, который ведет к войне", — объяснил эксперт.В последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои инициативы, называя их сдерживанием агрессивных действий. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявили о готовности к диалогу с НАТО, но на равных условиях и при отказе от курса на милитаризацию региона.

