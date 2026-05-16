"Нам нужно". На Западе неожиданно заявили о желании дружить с Россией - 16.05.2026, ПРАЙМ
06:14 16.05.2026 (обновлено: 06:15 16.05.2026)
 
"Нам нужно". На Западе неожиданно заявили о желании дружить с Россией

Аналитик Риттер: в ЕС все чаще обсуждается необходимость сотрудничества с РФ

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В Европе все чаще поднимается вопрос о восстановлении партнерских отношений с Россией в области поставок энергоресурсов, об этом в эфире YouTube-канала рассказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Мнение о том, что Европа не готова сотрудничать с Россией, уже устарело. Потому что прямо сейчас <…> экономика Европы буквально задыхается из‑за нехватки энергии. <…> И все чаще и чаще мы слышим, как в Европе говорят, что нам нужно научиться разговаривать с Россией. Европейцы прямо признают, что у них нет другого выхода, кроме как <…> восстановить поставки российской энергии. Это вопрос выживания. Они действительно умирают", — заявил эксперт.
Однако Европе, как он считает, придется пойти на серьезные уступки, чтобы восстановить сотрудничество с Россией.
"Говорят, что НАТО может <…> иметь хорошие отношения с Россией. Это невозможно. НАТО никогда не сможет иметь хорошие отношения с Россией. И если Европа хочет наладить отношения с Россией, НАТО должна исчезнуть", — объяснил Риттер.
Как сообщила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас, Евросоюз в данный момент собирает предложения от стран-членов объединения относительно содержания 21-го первого пакета санкций против России.
