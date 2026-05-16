"Без шансов". На Западе рассказали о полученном из-за России ударе - 16.05.2026, ПРАЙМ
"Без шансов". На Западе рассказали о полученном из-за России ударе
"Без шансов". На Западе рассказали о полученном из-за России ударе

Политолог Крайнер: Европа не сможет существовать без России

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Европа не способна полноценно существовать, не сотрудничая с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал Политолог Алекс Крайнер.
"Вдруг некоторые из главных русофобов Европы начинают говорить, что нам придется вести переговоры с Россией. <…> Без России у Европы нет шансов на выживание. Это правда. <…> Но мы имеем дело не с рациональными людьми и не с лидерами, которые заботятся о благополучии своих избирателей", — заявил эксперт.
По мнению Крайнера, к какому плачевному результату может привести неразумная политика, в том числе в отношении России, хорошо видно на примере Германии.
"Иначе немцы не стали бы закрывать все свои атомные и угольные электростанции. Они бы расследовали, кто взорвал их газопроводы, ведущие в Россию, потому что они вот-вот потеряют около полумиллиона рабочих мест в промышленности. Они уже два года находятся в рецессии", — отметил политолог.
В понедельник, 11 мая, президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Европе следует начать диалог с Россией. Он также сообщил, что среди европейских лидеров уже проходят обсуждения о том, кто станет их представителем в этом вопросе, но окончательного решения пока нет. Финский лидер подчеркнул, что если политика США в отношении России и Украины не будет совпадать с интересами Евросоюза, Европе придется самостоятельно выходить на Москву.
