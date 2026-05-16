"Какое ему дело?" Фицо жестко ответил Мерцу на претензии к поездке в Москву - 16.05.2026, ПРАЙМ
"Какое ему дело?" Фицо жестко ответил Мерцу на претензии к поездке в Москву
23:34 16.05.2026 (обновлено: 23:35 16.05.2026)
 
"Какое ему дело?" Фицо жестко ответил Мерцу на претензии к поездке в Москву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Роберт Фицо
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Руководитель правительства Словакии Роберт Фицо высказал крайнее удивление касательно негативной реакции главы правительства Германии Фридриха Мерца на его визит в Москву в честь Дня Победы.

"Меня шокировало сообщение, что он хочет поговорить со мной о моей поездке в Москву. Какое дело немецкому канцлеру до того, ездил я в Москву или нет? Более того, некоторые страны даже отказали нам в воздушном пространстве", — сказал он на встрече с профсоюзом студентов, запись опубликована на его странице в Facebook*.
По словам словацкого лидера, власти Берлина известили главу кабмина о срыве переговоров с Мерцем, намечавшихся на 29 мая, не уточнив конкретных поводов. При этом до этого германский руководитель утверждал, что Фицо предстоит беседа по поводу его прибытия в столицу России.

"Сначала возникла мысль: о чем вообще канцлер хочет со мной говорить? Одно знаю точно — если бы он стал упрекать меня за поездку в Москву, я бы ответил очень резко", — заключил он.
Фицо, в противовес позиции основной массы глав государств Европы, ратует за восстановление контактов с Москвой и отмену барьеров на импорт энергоносителей из России. Девятого мая он организовал переговоры с Владимиром Путиным в стенах Кремля. Глава государства подчеркнул, что Словакия стремится реализовывать независимую политическую линию и формирует прагматичные отношения с Россией.
Помимо этого, руководители затронули вопросы совместной работы в разнообразных областях и возможности перезапуска деятельности совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического партнерства, чьи сессии не устраивались с 2021 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
 
