"Какое ему дело?" Фицо жестко ответил Мерцу на претензии к поездке в Москву

2026-05-16T23:34+0300

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Руководитель правительства Словакии Роберт Фицо высказал крайнее удивление касательно негативной реакции главы правительства Германии Фридриха Мерца на его визит в Москву в честь Дня Победы."Меня шокировало сообщение, что он хочет поговорить со мной о моей поездке в Москву. Какое дело немецкому канцлеру до того, ездил я в Москву или нет? Более того, некоторые страны даже отказали нам в воздушном пространстве", — сказал он на встрече с профсоюзом студентов, запись опубликована на его странице в Facebook*.По словам словацкого лидера, власти Берлина известили главу кабмина о срыве переговоров с Мерцем, намечавшихся на 29 мая, не уточнив конкретных поводов. При этом до этого германский руководитель утверждал, что Фицо предстоит беседа по поводу его прибытия в столицу России."Сначала возникла мысль: о чем вообще канцлер хочет со мной говорить? Одно знаю точно — если бы он стал упрекать меня за поездку в Москву, я бы ответил очень резко", — заключил он.Фицо, в противовес позиции основной массы глав государств Европы, ратует за восстановление контактов с Москвой и отмену барьеров на импорт энергоносителей из России. Девятого мая он организовал переговоры с Владимиром Путиным в стенах Кремля. Глава государства подчеркнул, что Словакия стремится реализовывать независимую политическую линию и формирует прагматичные отношения с Россией.Помимо этого, руководители затронули вопросы совместной работы в разнообразных областях и возможности перезапуска деятельности совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического партнерства, чьи сессии не устраивались с 2021 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

