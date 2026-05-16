В Госдуме рассказали о сроках отключения горячей воды весной и летом

Сроки отключения горячей воды весной и летом отличаются в российских регионах из-за состояния коммунальной инфраструктуры, протяженности сетей, источников...

2026-05-16T02:33+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Сроки отключения горячей воды весной и летом отличаются в российских регионах из-за состояния коммунальной инфраструктуры, протяженности сетей, источников теплоснабжения и объема ремонта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Региональная практика показывает, что сроки отключения горячей воды весной и летом разные. Причины различий понятны: в каждом городе разное состояние коммунальной инфраструктуры, разная протяженность сетей, разные источники теплоснабжения и разный объем ремонта. Где сети модернизированы, срок отключения удается сокращать. Где инфраструктура изношена, работы могут занимать больше времени", - заявил РИА Новости Якубовский. Парламентарий уточнил, что базовый ориентир для таких работ - 14 дней. По его словам, эта цифра взята "не с потолка", в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда указано, что ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления следует проводить одновременно в летний период, а рекомендуемый срок ремонта, связанного с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 дней. "Есть важная правовая тонкость: действующие санитарные правила уже не содержат прежней жесткой нормы о том, что ежегодное отключение горячей воды не должно превышать 14 суток, как было ранее. Но это не означает, что воду можно отключать на любой срок без объяснений. Конкретную продолжительность работ устанавливают органы местного самоуправления. Поэтому если срок по конкретному дому выходит за пределы двух недель, у жителей должен быть понятный ответ: какие работы проводятся, почему их нельзя выполнить быстрее, кто согласовал такой график и какие меры принимаются, чтобы минимизировать неудобства", - добавил он. Якубовский подчеркнул, что в каждом субъекте РФ должны быть: заранее опубликованный график, понятный срок отключения по адресу, соблюдение заявленных дат и отдельное объяснение в тех случаях, когда работы требуют больше времени. "Отмечу, что если горячую воду не включили в установленный срок, жители вправе обращаться в управляющую организацию, ресурсоснабжающую организацию, администрацию муниципалитета и жилищную инспекцию", - заключил он.

