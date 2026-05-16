В Госдуме предложили наносить на продукты дату их приготовления и упаковку

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T05:01+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю внести изменения в Технический регламент ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат: фактического времени приготовления (начала технологического процесса) и времени упаковки (фасовки)", - сказано в документе. Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится и упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции: салатов, готовых блюд, полуфабрикатов. По его словам, формально указывая на этикетке в качестве даты изготовления день расфасовки, производитель может реализовывать товар, который был фактически сварен, нарезан или собран за сутки или более до момента его упаковки, при этом блюдо формально считается свежим, тогда как его реальные потребительские свойства и безопасность могли существенно снизиться за время, прошедшее между приготовлением и фасовкой. "Эта мера позволит исключить манипуляции со сроками годности, обеспечит надзорным органам прозрачный механизм контроля и создаст стимул для производителей сокращать разрыв между приготовлением и фасовкой, что напрямую повлияет на качество и безопасность готовой еды и будет способствовать сохранению здоровья нации", - отмечается в обращении. По мнению Чернышова, установление раздельной маркировки "приготовлено" и "упаковано" не потребует от добросовестного бизнеса существенных затрат, но станет эффективным барьером для злоупотреблений в сфере оборота кулинарной продукции.

