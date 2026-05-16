В Госдуме предложили выдавать временные удостоверения тракториста до 18 лет

2026-05-16T07:23+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в разговоре с РИА Новости предложила выдавать временные удостоверения тракториста-машиниста гражданам до наступления совершеннолетия. По словам парламентария, во время встреч с выпускниками и директорами ссузов всегда говорят о наболевшей проблеме - студент выпускается в 17 лет и не может получить права тракториста, чтобы сразу пойти работать. Так, он вынужден работать в другой сфере, потом многие ребята уходят в армию и в сельское хозяйство уже не возвращаются. "Считаю крайне важным восстановить практику обучения по программам подготовки трактористов-машинистов категории B, C и F с 14 лет. Предусмотреть выдачу им до 18 лет временных удостоверений тракториста-машиниста", - сказала Оглоблина. Кроме того, депутат подчеркнула, что вопрос трудоустройства несовершеннолетних в летней период поднимается на каждой встрече - упростить требования просят как руководители крупных и мелких предприятий, так и сами подростки. "По моему глубокому убеждению требования, актуальные 25 лет назад, давно пора менять. Например, в тепличном хозяйстве остро ощущается нехватка кадров, однако бытует мнение, что подросткам работать там опасно. Современное тепличное хозяйство - это высокотехнологичная отрасль. Автоматизированные системы полива и поддержания микроклимата, а также использование механизированных средств для подъема грузов практически полностью исключают риски для здоровья молодых сотрудников", - заключила она.

