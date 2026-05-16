ГОСТ на традиционную русскую кухню могут принять к концу 2026 года - 16.05.2026, ПРАЙМ
ГОСТ на традиционную русскую кухню могут принять к концу 2026 года
КАЗАНЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года, но задачи сделать это как можно быстрее не стоит, заявил журналистам статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Можно прогнозировать, что мы должны к концу года эту работу завершить, но здесь главное качество, скорее, чем скорость этого результата. Вот ГОСТ же добровольный, необязательный, поэтому это не то, что мы какие-то правовые отношения должны срочно зарегулировать - это возможность для продвижения русской кухни как бренда, как в России, так и за рубежом", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
Чекушов отметил, что на данный момент проект ГОСТа размещен на портале "Береста" для публичного обсуждения, замечания принимаются до конца мая 2026 года. Следующий этап - учет полученных замечаний и рассмотрение доработанного проекта техническим комитетом.
"Сейчас опубликована первая часть проекта стандарта, содержащая 133 блюда. Работа экспертной группы продолжится и в ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни", - добавил замминистра.
В целом ГОСТ на русскую кухню, по словам Чекушова, вызвал "огромный интерес" у профессионального сообщества, а значит он должен быть продуманным и "глубоким".
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13–15 мая.
 
