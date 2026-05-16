Импорт Россией лапши из Южной Кореи в апреле снизился вдвое
2026-05-16T07:47+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Импорт Россией лапши из Южной Кореи в этом апреле снизился вдвое - до минимума с марта прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, стоимость экспорта в апреле составила 2,44 миллиона долларов - в 1,9 раза меньше, чем месяцем ранее. В годовом выражении поставки сократились в 1,7 раза.
В основном Россия закупает в Стране утренней свежести лапшу быстрого приготовления (2,41 миллиона долларов), а также немного рисовой лапши (28 тысяч долларов).
Суммарный объем экспорта лапши корейцами россиянам за первые четыре месяца этого года составил почти 18 миллионов долларов - в 1,6 раза больше, чем за такой же период годом ранее.
Также РФ сократила закупки у Республики Корея дамплингов: в 1,8 раза в годовом выражении и на 12% в месячном - до 73 тысяч долларов. Суммарные объемы за январь-апрель составили 355 тысяч (-30%).
