Вице-президент АТОР Мурадян: отдохнуть в Турции можно за 70 тысяч рублей

2026-05-16T09:09+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт перекроил туристический ландшафт всего мира: закрытие неба и недоступность популярных курортов, рост цен на авиакеросин и высокая неопределенность сделали путешественников более осторожными. Как российские туроператоры справляются с этими вызовами, куда ездят отдыхать россияне и сколько готовы потратить на отпуск, о новых экзотических направлениях и тонкостях получения шенгенских виз в интервью агентству "Прайм" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Беседовала Карина Базюк.- Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на российскую туристическую отрасль?- Полностью оценить ущерб от конфликта сложно, он ударил по всем направлениям. До 28 февраля мы видели, что глубина бронирований достигала почти двух месяцев - это признак оздоровления туристического рынка. Сейчас же она сократилась до одной-двух недель, что говорит об огромном факторе неопределенности: только начинают восстанавливаться транзитные цепочки, но очередная атака Ирана опять все сдвигает.Кроме того, дестабилизация мирового нефтяного рынка из-за Ормузского пролива привела к удорожанию путешествий – выросли цены на авиакеросин и другое топливо. И это тоже выливается в отказы или переносы поездок на более поздние сроки.Я оцениваю недополученную выручку туроператоров на фоне конфликта на Ближнем Востоке в 10 миллиардов рублей. Сюда входят и косвенные, и прямые затраты туроператоров на эвакуацию, продление размещения туристов в период обострения конфликта.Теперь еще и упущенные майские праздники – это 3-4 миллиарда рублей выручки.То есть, косвенную оценку потерь туротрасли России от ситуации на Ближнем Востоке я бы оценил в 15% от числа поездок в 2025 году, когда их объем составил 20,14 миллиона.- Есть ли у туроператоров сложности с возвратом средств от отелей за отмененные туры на ближневосточные курорты?- По нашим оценкам, туроператоры возместили туристам уже порядка 60% средств за несостоявшиеся туры. Но еще около 30-40% зависли на балансе перевозчиков и поставщиков. Эти средства задепонированы, ими можно будет воспользоваться по факту возобновления туризма. Но "живыми деньгами" практически ни один отельер средства не вернул.Туроператорам разрешили воспользоваться деньгами Фондов персональной ответственности, но это процесс небыстрый. Для самих туристов возврат средств занимает до 10 месяцев, потому что только на формирование реестра получателей компенсации отводится не менее 180 дней.- Глава Минэкономразвития говорил, что институт финансовых гарантий в выездном туризме нужно реформировать. Каким может быть обновленный механизм?- Я являюсь сторонником реформирования института электронной путевки, по аналогии с казахстанской системой Туристик Камкор. Там при продаже каждого тура формируется туристический код, на него идет отчисление в размере 1000 тенге (чуть более 2 долларов). Эти деньги в консолидированный фонд вносит сам оператор, и в случае проблем средства оперативно направляются на оплату продления проживания и эвакуацию туристов.Российским туроператорам это недоступно: мы точно также платим деньги в резервный фонд, но воспользоваться ими можно только в одном случае — если туроператор прекратил деятельность. В результате, когда в Персидском заливе разгорелся конфликт, мы по каждой заявке договаривались с отелями и авиакомпаниями, гоняли платежи и прочее, и прочее. Это колоссальные нагрузки. В то время, как в Казахстане просто распечатали фонд и каждый день оплачивали всем туристам отели, а также проплачивали вывозные рейсы.Я не вижу логики в создании неких новых фондов, потому что каждая проблема уникальна. Будет, например, какой-то государственный фонд, пусть даже на базе "Турпомощи". В выходные дни, как он будет работать? У кого будет билеты покупать? По сути, для эффективной работы придется наделять эту мегаструктуру функционалом авиа- и туркомпании. Это сумасшедшие затраты. Мне кажется, проще страховать от глобальных рисков каждую отдельную путевку. И сделать это для самостоятельных туристов добровольным элементом, а для организованных туристов – обязательным.К тому же, я считаю, что надо систематизировать страхование выезжающих за рубеж, чтобы оно было у всех, кто отправляется за границу. У нас граждане и этим пренебрегают, к сожалению.- Росавиация в апреле отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Как реагируют путешественники?- Действительно, интерес - именно интерес, а не продажи - у туристов есть. Наши граждане не будут разбираться: кто, кому и что разрешил. Все слышали о рекомендации Минэкономразвития прекратить туроператорам продажу туров.Но когда авиационные власти разрешают авиакомпаниям не только выполнять рейсы, но и реализовывать билеты, для туриста это автоматически означает "зеленый свет". Он не понимает нюансов, и мы вынуждены их объяснять: билеты на самолет продавать мы можем, а пакетные туры - нет. И если вы летите туда самостоятельно, пока действуют рекомендации МИД и Минэкономразвития, все последствия вы будете решать самостоятельно.- По вашему мнению, когда могут быть сняты ограничения на продажи туров в страны Ближнего Востока?- Я думаю, что до завершения конфликта и подписания неких соглашений - ждать отмены рекомендаций российского МИДа и Минэкономразвития не стоит. Я прекрасно понимаю наши министерства, почему они сохраняют рекомендации. Это, как уголек, который тлеет, и ты не знаешь, когда он вспыхнет.Но все-таки туроператоры видят некий дисбаланс: гражданам не запрещено летать в страны Ближнего Востока, самостоятельно гостиницы можно забронировать.Мне кажется, что можно на будущее ранжировать типы ограничений в зависимости от фазы кризиса. Например, запрет - когда ситуация совсем плохая, и информирование граждан о потенциальной опасности при вялотекущем конфликте. Это намного облегчило бы жизнь и властям, и людям, и туроператорам.- Каков ваш прогноз по выездному туризму в этом году?- Выездной туризм сейчас находится под серьезным давлением, уже падение порядка 15-20% по сравнению с прошлым годом. С начала года мы потеряли два сектора выездного туризма - Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса.Сейчас все конкурируют за несколько направлений – Турция, Египет, Восточная Азия и страны СНГ. И, если мы не получим новых направлений, отрасль начнет стагнировать. Массовых банкротств мы не ждем, но сокращения числа участников рынка возможны.- То есть, основных зарубежных направлений у туристов сейчас четыре?- Туроператоры предлагают всю палитру, куда можно добраться, "хоть на конях", что называется. Но всё зависит от цены. Не будем забывать, что бюджет среднестатистического российского туриста на зарубежную поездку – это все-таки 50-80 тысяч рублей.- И какие направления выбирают наши туристы на летний отпуск?- Картина лета сформировались до февраля, когда по акциям раннего бронирования довольно хорошо продавалась Турция. Поэтому летом ждем два направления: Турция и Египет. И страны СНГ.Даже возвращение Ближнего Востока не повлияет никак существенно на летний спрос, потому что это период низкого спроса на этом направлении из-за жары.- Сколько будет стоить бюджетный тур летом в Турцию и Египет?- Я думаю, от 50-70 тысяч рублей на человека на 10 дней.- А в Европу ездят российские туристы?- Мы видим "ад" под названием "мы теперь визы даем только однократные", который сами себе создали европейские страны, и это нагрузило дополнительной работой консульства и визовые центры. Иногда получение визы затягивается на месяцы.Хотя Греция, например, довольно быстро рассматривает визы - в течение 10-15 дней, но очень жестко следит за соблюдением визовых правил.Если турист получил греческую визу и поехал в другую страну, визу могут аннулировать сразу, когда он находится в поездке, и больше он греческую визу не получит. Правила первого въезда и проживания проверяются очень строго. Европейские власти прекрасно видят все перемещения, особенно на самолетах.Но россияне по-прежнему ездят в Европу. Самые популярные страны - Греция, Испания, Италия, Франция, Кипр и Черногория.- Каков средний чек для поездки в европейские страны?- От 150 тысяч рублей на человека на 7 дней.- Появились ли новые неожиданные направления для путешествий?- Открытием прошлого года стала Малайзия. Также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока.Африканский континент продолжает привлекать туристов. Отдельно я бы выделил Занзибар, который в ближайшее время планирует запуск прямых рейсов.- Сколько стоит отдых в этих странах?- Филиппины - 120-150 тысяч рублей на человека на 10 дней, Малайзия в том же диапазоне. Африканское направление дороже - 200-220 тысяч рублей на человека. Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже.- Можно ли сэкономить на экзотических путешествиях?- Конечно. Российские туристы не относятся к пугливым, и они довольно быстро возвращаются на любое направление, а вот европейцы - полная противоположность, они предпочитают оставаться на своем континенте. Поэтому падение европейского рынка есть везде, особенно в тех странах, куда европейцы летели со стыковкой на Ближнем Востоке, а это вся Азия. И это ведет к тому, что везде можно найти отели, которые дают скидки, так как испытывают дефицит туристов.Я также думаю, что и сами туроператоры будут предлагать скидки и запускать акции раннего бронирования на осень-зиму, чтобы прощупать, есть ли интерес у российских туристов.

