СМИ: разведка НАТО считает, что Иран сохранил большую часть ракет - 16.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: разведка НАТО считает, что Иран сохранил большую часть ракет
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Разведка НАТО полагает, что Иран сохранил большую часть своего ракетного потенциала, сообщает издание Independent со ссылкой на источники.
"Разведывательные агентства предупредили, что у Ирана все еще есть доступ к большей части ракет и подземных объектов", - говорится в публикации.
По словам источников газеты, разведка НАТО считает, что Иран сохранил по меньшей мере 60% своего ракетного потенциала. Кроме того, по их данным, американская разведка полагает, что 90% иранских пусковых объектов и военных складских помещений сейчас "частично или полностью функциональны".
Как утверждает Independent, Иран в состоянии продолжать конфликт с США месяцами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
