Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке туров

2026-05-16T05:04+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке туров, стоит не поддаваться на фразы "горящие путевки" и "осталось мало мест", не переводить деньги на карты физлиц и обязательно проверять места отдыха через официальные ресурсы, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. "В первую очередь нельзя спешить: фразы "горящая путевка" и "осталось мало мест" - сигнал опасности", - сказала юрист. Она добавила, что также необходимо проверять выбранные организации для отдыха через официальные ресурсы. Так, например, санатории можно посмотреть в реестре Росаккредитации, а туроператоров в реестре Минэкономразвития. Кроме того, Браун отметила, что нельзя переводить деньги за путевки на карты физлиц - оплата должна производиться по реквизитам юридического лица и при наличии письменного договора. Также юрист уточнила, что необходимо осторожно относится к QR-кодам и ссылкам - сканировать их и переходить по ним нужно только через официальные приложения.

