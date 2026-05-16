Lufthansa Cargo исключили нехватку керосин в хабах ЕС до середины июня

Операционный директор немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo Франк Бауэр исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня...

2026-05-16T21:06+0300

БЕРЛИН, 16 мая - ПРАЙМ. Операционный директор немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo Франк Бауэр исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно даже в случае продолжительной блокировки Ормузского пролива. "Мы обеспечены топливом на наших европейских хабах. Даже при продолжительном блокировании Ормузского пролива риска нехватки топлива не предвидится вплоть до середины июня включительно", - заявил Бауэр в интервью газете Welt. При этом он признал, что на некоторых зарубежных авиахабах, в первую очередь в Азии, может возникнуть топливный дефицит и как следствие сокращение объема авиаперевозок. "Однако на данный момент речь не идет о значительных сокращениях. В отдельных странах или регионах я допускаю падение объемов в пределах от 10 до 20%", - прогнозирует Бауэр. Бауэр также отметил, что стабильность работы авиаперевозчика в условиях ближневосточного кризиса гарантирована долгосрочными соглашениями. "Мы верим, что наши поставщики будут соблюдать контракты… и что наши долгосрочные соглашения о поставках будут оказывать стабилизирующее влияние", - заключил Бауэр. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

ормузский пролив, иран, азия, ес, керосин, авиакеросин