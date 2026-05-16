https://1prime.ru/20260516/khantavirus-869990683.html

СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом

СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом - 16.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом

Один из четырех канадцев, доставленных 10 мая с борта MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, предположительно, болен, передает агентство Canadian Press... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T22:58+0300

2026-05-16T22:58+0300

2026-05-16T22:58+0300

бизнес

общество

здоровье

аргентина

воз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868309238_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f91976d8325c93096c42cf9b593b0018.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Один из четырех канадцев, доставленных 10 мая с борта MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, предположительно, болен, передает агентство Canadian Press со ссылкой на местных чиновников здравоохранения. "Один из четырех канадцев, которые находились на борту круизного лайнера, где случилась вспышка хантавируса, получил "предварительный положительный" (результат) теста", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя ведомства здравоохранения в Британской Колумбии. Как отмечает телеканал CBC, результат должен быть подтвержден в микробиологической лаборатории. Пациент, имя и пол которого не указывается, находится в изоляции. Первые симптомы - головная боль и лихорадка - начали проявляться два дня назад, сейчас состояние оценивается как стабильное. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.

https://1prime.ru/20260512/khantavirus-869859217.html

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , здоровье, аргентина, воз