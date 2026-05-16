Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/khantavirus-869990683.html
СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом
СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом - 16.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом
Один из четырех канадцев, доставленных 10 мая с борта MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, предположительно, болен, передает агентство Canadian Press... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T22:58+0300
2026-05-16T22:58+0300
бизнес
общество
здоровье
аргентина
воз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868309238_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f91976d8325c93096c42cf9b593b0018.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Один из четырех канадцев, доставленных 10 мая с борта MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, предположительно, болен, передает агентство Canadian Press со ссылкой на местных чиновников здравоохранения. "Один из четырех канадцев, которые находились на борту круизного лайнера, где случилась вспышка хантавируса, получил "предварительный положительный" (результат) теста", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя ведомства здравоохранения в Британской Колумбии. Как отмечает телеканал CBC, результат должен быть подтвержден в микробиологической лаборатории. Пациент, имя и пол которого не указывается, находится в изоляции. Первые симптомы - головная боль и лихорадка - начали проявляться два дня назад, сейчас состояние оценивается как стабильное. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
https://1prime.ru/20260512/khantavirus-869859217.html
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868309238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3a933da9ef326c05e28ffd6a1c2a9b1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , здоровье, аргентина, воз
Бизнес, Общество , Здоровье, АРГЕНТИНА, ВОЗ
22:58 16.05.2026
 
СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом

Canadian Press: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом

© РИА Новости . Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Один из четырех канадцев, доставленных 10 мая с борта MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, предположительно, болен, передает агентство Canadian Press со ссылкой на местных чиновников здравоохранения.
"Один из четырех канадцев, которые находились на борту круизного лайнера, где случилась вспышка хантавируса, получил "предварительный положительный" (результат) теста", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя ведомства здравоохранения в Британской Колумбии.
Как отмечает телеканал CBC, результат должен быть подтвержден в микробиологической лаборатории. Пациент, имя и пол которого не указывается, находится в изоляции. Первые симптомы - головная боль и лихорадка - начали проявляться два дня назад, сейчас состояние оценивается как стабильное.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
Туристы на пляже в Хургаде, Египет - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
АТОР не фиксирует влияние хантавируса на продажи туров за рубеж
12 мая, 11:56
 
БизнесОбществоЗдоровьеАРГЕНТИНАВОЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала