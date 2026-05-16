https://1prime.ru/20260516/khusnullin-869979559.html

Хуснуллин: представители крупнейшего банка Ирана посетили форум в Казани

Хуснуллин: представители крупнейшего банка Ирана посетили форум в Казани - 16.05.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин: представители крупнейшего банка Ирана посетили форум в Казани

Представители самого крупного банка Ирана посетили XVII Международный экономический форум “Россия – Исламский мир: КазаньФорум”, сообщил в интервью РИА Новости... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T09:47+0300

2026-05-16T09:47+0300

2026-05-16T09:47+0300

банки

финансы

россия

иран

казань

марат хуснуллин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869932841_0:202:3043:1915_1920x0_80_0_0_8e6c61d0e5babcf29e2010923ea6a34f.jpg

КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Представители самого крупного банка Ирана посетили XVII Международный экономический форум “Россия – Исламский мир: КазаньФорум”, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как отметил Хуснуллин, у России со странами исламского мира сохраняется стабильность и заинтересованность в сотрудничестве, в том числе в сфере исламского банкинга, из года в год растет товарооборот. “У нас приехали представители крупных банков, например, у нас приехал самый крупный банк Ирана. Значит, надо понимать, что исламские банки работают по другим принципам. Они не могут работать по тем принципам, по которым работает общая мировая финансовая система. И это тоже очень важно. Поэтому работу над финансами мы будем продолжать”, - сказал Хуснуллин. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.

иран

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, иран, казань, марат хуснуллин