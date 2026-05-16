Хуснуллин: представители крупнейшего банка Ирана посетили форум в Казани - 16.05.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин: представители крупнейшего банка Ирана посетили форум в Казани
2026-05-16T09:47+0300
Хуснуллин: представители крупнейшего банка Ирана посетили форум в Казани

КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Представители самого крупного банка Ирана посетили XVII Международный экономический форум “Россия – Исламский мир: КазаньФорум”, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как отметил Хуснуллин, у России со странами исламского мира сохраняется стабильность и заинтересованность в сотрудничестве, в том числе в сфере исламского банкинга, из года в год растет товарооборот.
“У нас приехали представители крупных банков, например, у нас приехал самый крупный банк Ирана. Значит, надо понимать, что исламские банки работают по другим принципам. Они не могут работать по тем принципам, по которым работает общая мировая финансовая система. И это тоже очень важно. Поэтому работу над финансами мы будем продолжать”, - сказал Хуснуллин.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
