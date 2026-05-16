США за три месяца импортировали из России книг на 85 тысяч долларов

2026-05-16T10:02+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты за первые три месяца этого года импортировали из России почти в два раза больше книг, чем за аналогичный период прошлого года, а за март поставки выросли на четверть - до максимума с ноября 2022 года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за январь-март 2026 года Штаты импортировали из России книг на 85,7 тысячи долларов - это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по итогам марта стоимость книжных поставок достигла максимальных с ноября 2022 года 33,1 тысячи долларов. Это на 2% больше, чем в феврале, и на 24% больше, чем в марте 2025 года. Больше всего в этом году американцы покупали у России книги в твердой обложке (на 33,8 тысячи долларов) и научную литературу (на 26,7 тысячи долларов) - их поставки, как правило, регулярные. Также в феврале была первая с июля поставка религиозной литературы - на 25,2 тысячи долларов.

