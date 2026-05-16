Китай и США договорились создать торговый и инвестиционный советы

Китай и США по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине договорились создать торговый и инвестиционный советы для обсуждения вопросов в данных сферах,... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T15:54+0300

ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Китай и США по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине договорились создать торговый и инвестиционный советы для обсуждения вопросов в данных сферах, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. "Стороны договорились создать торговый совет и инвестиционный совет для обсуждения взаимных озабоченностей в сфере торговли и инвестиций", - говорится в тексте заявления, посвященного итогам государственного визита президента США Дональда Трампа в КНР. Отмечается, что в рамках торгового совета Китай и США будут обсуждать вопросы, связанные со снижением пошлин на определенные товары, и стороны "в принципе согласились на взаимное снижение тарифов на продукцию, представляющую взаимный интерес для обеих сторон". Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

