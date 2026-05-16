Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерматологи рассказали, когда нужно обновлять солнцезащитный крем - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/krem-869979112.html
Дерматологи рассказали, когда нужно обновлять солнцезащитный крем
Дерматологи рассказали, когда нужно обновлять солнцезащитный крем - 16.05.2026, ПРАЙМ
Дерматологи рассказали, когда нужно обновлять солнцезащитный крем
Солнцезащитный крем нужно обновлять в зависимости от условий его носки: при длительном пребывании на солнце - каждые 1,5-2 часа, на море - после каждого... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T09:16+0300
2026-05-16T09:16+0300
технологии
общество
здоровье
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/10/869979031_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f8e0761240bf0cf91ca31bef0ae4300.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Солнцезащитный крем нужно обновлять в зависимости от условий его носки: при длительном пребывании на солнце - каждые 1,5-2 часа, на море - после каждого купания, а если целый день проходит в помещении - хватит одного нанесения утром, прокомментировали опрошенные РИА Новости дерматологи. "Воздействие солнца не зависит от локации, оно достигает кожи везде - как на природе, на море, так и в городе. При длительном пребывании на солнце санскрин рекомендуется обновлять каждые 1,5-2 часа", - отметил врач-дерматовенеролог медицинской компании "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов. С коллегой согласна и врач-дерматовенеролог, косметолог, главный медицинский специалист по цифровой диагностике Scanderm (участник "Хелснет") Мария Сальникова. "Если человек почти весь день проводит в помещении, одного утреннего нанесения часто бывает достаточно. Но при длительных прогулках, поездках за рулем, склонности к пигментации, а также если рабочее место находится у окна, защиту лучше обновлять", - подчеркнула эксперт. Делать это нужно и после купания, даже если на упаковке указано, что крем водостойкий. Вода и вытирание полотенцем существенно снижают эффективность предыдущего нанесения крема. "В других случаях необходимости в повторном нанесении крема, как правило, нет, при условии, что защитный слой не стирался", - добавил Кузнецов. Также частая ошибка при нанесении солнцезащитного крема - использовать слишком мало средства. "Для полного нанесения на тело взрослому человеку требуется около 30-35 миллилитров солнцезащитного средства. Для лица, шеи и ушей ориентир - около 1 чайной ложки. Если наносить заметно меньше, фактическая защита будет ниже той, что указана на упаковке", - обратила внимание специалист Scanderm. С мнением коллеги согласен и врач "СберЗдоровья". Он объяснил, что производители тестируют санскрины из расчета 2 миллиграмма на 1 квадратный сантиметр кожи. Так средство обеспечивает заявленный уровень защиты. "На практике это проще всего отмерить по "правилу двух пальцев": выдавить полоску крема на указательный и средний пальцы от основания до кончиков - и все это количество распределить по лицу, шее и ушам", - добавил он. В случае с защитой тела Кузнецов советует мысленно разделить его на зоны: руки, ноги, грудь и спина, живот. На каждую зону нужно примерно столько же крема, сколько на лицо. Защиту от УФ-лучей лучше смывать в конце дня мягким очищающим средством. Если санскрин плотный, водостойкий или есть макияж, то лучше прибегнуть к двухэтапному очищению: сначала мицеллярная вода или очищающее масло, затем мягкое средство, советует Сальникова. "Современные очищающие гели с хорошим составом способны смыть большинство легких санскринов. Исключение - "тяжелые" спортивные водостойкие кремы", - дополнил слова коллеги Кузнецов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/10/869979031_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_032c3b2f8d9896f001dfabbe724a474c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , здоровье, россия
Технологии, Общество , Здоровье, РОССИЯ
09:16 16.05.2026
 
Дерматологи рассказали, когда нужно обновлять солнцезащитный крем

РИА Новости: солнцезащитный крем нужно обновлять каждые 1,5-2 часа

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на пляже
Девушка на пляже - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Девушка на пляже. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Солнцезащитный крем нужно обновлять в зависимости от условий его носки: при длительном пребывании на солнце - каждые 1,5-2 часа, на море - после каждого купания, а если целый день проходит в помещении - хватит одного нанесения утром, прокомментировали опрошенные РИА Новости дерматологи.
"Воздействие солнца не зависит от локации, оно достигает кожи везде - как на природе, на море, так и в городе. При длительном пребывании на солнце санскрин рекомендуется обновлять каждые 1,5-2 часа", - отметил врач-дерматовенеролог медицинской компании "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов.
С коллегой согласна и врач-дерматовенеролог, косметолог, главный медицинский специалист по цифровой диагностике Scanderm (участник "Хелснет") Мария Сальникова.
"Если человек почти весь день проводит в помещении, одного утреннего нанесения часто бывает достаточно. Но при длительных прогулках, поездках за рулем, склонности к пигментации, а также если рабочее место находится у окна, защиту лучше обновлять", - подчеркнула эксперт.
Делать это нужно и после купания, даже если на упаковке указано, что крем водостойкий. Вода и вытирание полотенцем существенно снижают эффективность предыдущего нанесения крема. "В других случаях необходимости в повторном нанесении крема, как правило, нет, при условии, что защитный слой не стирался", - добавил Кузнецов.
Также частая ошибка при нанесении солнцезащитного крема - использовать слишком мало средства. "Для полного нанесения на тело взрослому человеку требуется около 30-35 миллилитров солнцезащитного средства. Для лица, шеи и ушей ориентир - около 1 чайной ложки. Если наносить заметно меньше, фактическая защита будет ниже той, что указана на упаковке", - обратила внимание специалист Scanderm.
С мнением коллеги согласен и врач "СберЗдоровья". Он объяснил, что производители тестируют санскрины из расчета 2 миллиграмма на 1 квадратный сантиметр кожи. Так средство обеспечивает заявленный уровень защиты. "На практике это проще всего отмерить по "правилу двух пальцев": выдавить полоску крема на указательный и средний пальцы от основания до кончиков - и все это количество распределить по лицу, шее и ушам", - добавил он.
В случае с защитой тела Кузнецов советует мысленно разделить его на зоны: руки, ноги, грудь и спина, живот. На каждую зону нужно примерно столько же крема, сколько на лицо.
Защиту от УФ-лучей лучше смывать в конце дня мягким очищающим средством. Если санскрин плотный, водостойкий или есть макияж, то лучше прибегнуть к двухэтапному очищению: сначала мицеллярная вода или очищающее масло, затем мягкое средство, советует Сальникова.
"Современные очищающие гели с хорошим составом способны смыть большинство легких санскринов. Исключение - "тяжелые" спортивные водостойкие кремы", - дополнил слова коллеги Кузнецов.
 
ТехнологииОбществоЗдоровьеРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала