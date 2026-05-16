Квартиры будущего: пять главных трендов на рынке жилья

Квартиры будущего: пять главных трендов на рынке жилья

2026-05-16T05:05+0300

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Через десять лет квартиры станут гибче, дома – умнее, а жилые кварталы превратятся в мини-города. Помимо площади и локации на первый план выходят технологии, прямо влияющие на физическое состояние и здоровье. Я выделила пять трендов, которые уже сегодня задают облик жилья будущего.📐 Квартиры-трансформеры и гибкие планировкиНа смену статичным планировкам приходят трансформируемые пространства. Их главная особенность — адаптация под разные сценарии жизни: работа, отдых, хобби, общение. Практика совмещения нескольких функций становится привычной. Здесь важен не только отказ от фиксированных перегородок — растёт роль модульных мебельных систем и мобильных стен, с помощью которых конфигурацию квартиры можно менять без капитальных переделок. Сегодняшний покупатель оценивает пригодность пространства к зонированию и адаптации под смену жизненных этапов — от удалённой работы до появления детей.🏙️ Кинотеатр на крыше и парк над землёйДефицит земли в мегаполисах вынуждает застройщиков осваивать многоуровневое измерение. Московские девелоперы активно внедряют мировые практики, и принципы "вертикального города" мы видим во многих столичных проектах. На первых этажах — коммерция, под землёй — паркинги и хранение, на крыше — скверы, кинотеатры, зоны отдыха. Например, в наших жилых комплексах мы уже проектируем кинотеатры под открытым небом на эксплуатируемой кровле, и этот тренд подхватывают и другие застройщики. Вертикальное зонирование позволяет увеличить общую площадь благоустройства в ЖК на 30% по сравнению с использованием только наземной придомовой территории.📱 "Умный" дом и контроль доступаКонцепция "умного дома" становится всё более востребованной, особенно в новых домах. Ключевые элементы: датчики антипротечки в коридорах, тревожные кнопки на детской площадке, видеокамеры без функции анализа лиц, а также единый диспетчерский пункт у управляющей компании для мониторинга лифтов, отопления и водоснабжения.Системы контроля доступа становятся гибкими и персонализированными: въезд в паркинг открывается по госномеру или через приложение, для гостей и курьеров создаются временные QR-коды. Для няни или клинера можно настроить пропуск с указанием конкретных дней и часов — приложение само напомнит об окончании периода доступа.🤖 Дружелюбная среда для роботов-доставщиковРоботизированная доставка постепенно становится частью городской жизни. Для беспрепятственного доступа роботов-доставщиков мы организуем безбарьерную среду: широкие ровные тротуары без ступеней, автоматические пропуски через шлагбаумы и бесконтактные Bluetooth-датчики на калитках. Для финального этапа "последней мили" мы проектируем доставку в подземные паркинги или пикпоинты — выделенную зону выгрузки на первых этажах жилых комплексов.🌿 Well-being — технологии здоровья и комфортаWell-being — концепция благополучия, базирующаяся на стандарте WELL Building Institute (WBI). Её суть — всестороннее благополучие жильцов и забота о них. Я вижу, что отечественные девелоперы следуют этому тренду — растёт количество проектов, ориентированных на well-being.Какие инструменты мы используем? Панорамное остекление для расширения границ помещений визуально и обеспечения контакта с внешней средой. Отдельный запрос — личные пространства на открытом воздухе. Его сформировала ещё пандемия, и рынок отреагировал: интерес к собственным открытым пространствам за три года вырос на 75%. Согласно опросам, почти половина москвичей готова доплачивать за квартиру с благоустроенным балконом, патио или террасой.Другой блок решений — инженерный: системы приточной вентиляции и кондиционирования поддерживают стабильный температурный режим. Отдельное направление — биофильный дизайн. Речь идёт о применении натуральных материалов (дерево, камень), озеленении (включая вертикальные зелёные стены), живых растениях и отделке в природных оттенках: терракотовых, оливковых, глубоких синих тонах. Также набирают распространение сенсорные пространства: сады с ароматными травами, тактильные дорожки, игровые элементы из экологичных материалов с фактурной поверхностью.В итоге жилой комплекс перестаёт быть просто местом проживания. Он трансформируется в экосистему, где удерживается баланс физического и эмоционального состояния. Я считаю, что квартира будущего — это не набор стен, а набор сценариев. Важно, может ли пространство меняться вместе с семьёй, есть ли приватная зона на свежем воздухе, насколько умные системы уважают частную жизнь. Девелоперы, учитывающие все эти тренды сейчас, в будущем выиграют с точки зрения покупательского интереса.Автор: Марина Маловик, сооснователь October Group

Марина Маловик

