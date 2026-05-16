Лихачев рассказал, когда может начаться ремонт линии, связанной с ЗАЭС
"Росатом" рассчитывает, что ремонт линии "Днепровская", связанной с Запорожской АЭС, может начаться в самом конце мая, заявил глава госкорпорации Алексей...
2026-05-16T18:47+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. "Росатом" рассчитывает, что ремонт линии "Днепровская", связанной с Запорожской АЭС, может начаться в самом конце мая, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. Яшина ранее сообщала, что точный участок повреждения ЛЭП "Днепровская" установлен - он находится в акватории Днепра, проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено как с технической точки зрения, так и из за сохраняющейся военной обстановки вокруг. Глава "Росатома" напомнил, что уже больше двух месяцев станция запитана только по одной линии вместо двух, и за это время госкорпорация неоднократно сталкивались с ситуациями полного обесточения ЗАЭС и запуска аварийных дизельгенераторов. "В настоящий момент продолжаются переговоры с участием МАГАТЭ, целью которых является установление временного режима тишины, необходимого для ремонта поврежденных опор ЛЭП. Рассчитываем, что ремонтные работы могут начаться в самом конце мая", - сказал Лихачев. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Лихачев: ремонт линии "Днепровская", связанной с ЗАЭС, может начаться в конце мая