Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев: "Росатом" сотрудничает с иранскими подрядчиками на АЭС "Бушер" - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/likhachev-869988338.html
Лихачев: "Росатом" сотрудничает с иранскими подрядчиками на АЭС "Бушер"
Лихачев: "Росатом" сотрудничает с иранскими подрядчиками на АЭС "Бушер" - 16.05.2026, ПРАЙМ
Лихачев: "Росатом" сотрудничает с иранскими подрядчиками на АЭС "Бушер"
Специалисты "Росатома", оставшиеся на АЭС "Бушер", включились в активное взаимодействие с иранскими подрядчиками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T19:01+0300
2026-05-16T19:01+0300
иран
алексей лихачев
росатом
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867010908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8fa9cd49aa89f19f8633f25ef330f4f.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Специалисты "Росатома", оставшиеся на АЭС "Бушер", включились в активное взаимодействие с иранскими подрядчиками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее глава "Росатома" рассказал об обстановке на площадке АЭС "Бушер" в Иране и о возобновлении работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС. "Наши специалисты (из "Росатома" - ред.), оставшиеся на площадке, в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками", - рассказал он. По словам Лихачева, небольшое число российских сотрудников, оставшихся в Бушере, компенсируется тем, что большинство из них являются высококвалифицированными руководителями.
https://1prime.ru/20260516/iran-869987669.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867010908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_096708dffc1989a6b1a7eebe03b90963.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"
ИРАН, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
19:01 16.05.2026
 
Лихачев: "Росатом" сотрудничает с иранскими подрядчиками на АЭС "Бушер"

Лихачев: специалисты "Росатома" на АЭС "Бушер" сотрудничают с иранскими подрядчиками

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Специалисты "Росатома", оставшиеся на АЭС "Бушер", включились в активное взаимодействие с иранскими подрядчиками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее глава "Росатома" рассказал об обстановке на площадке АЭС "Бушер" в Иране и о возобновлении работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС.
"Наши специалисты (из "Росатома" - ред.), оставшиеся на площадке, в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками", - рассказал он.
По словам Лихачева, небольшое число российских сотрудников, оставшихся в Бушере, компенсируется тем, что большинство из них являются высококвалифицированными руководителями.
АЭС Бушер
В Иране возобновили укрепление зданий второго энергоблока АЭС "Бушер"
18:59
 
ИРАНАлексей ЛихачевРосатомАЭС "Бушер"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала