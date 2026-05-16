Лихачев: "Росатом" сотрудничает с иранскими подрядчиками на АЭС "Бушер"
Специалисты "Росатома", оставшиеся на АЭС "Бушер", включились в активное взаимодействие с иранскими подрядчиками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T19:01+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Специалисты "Росатома", оставшиеся на АЭС "Бушер", включились в активное взаимодействие с иранскими подрядчиками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее глава "Росатома" рассказал об обстановке на площадке АЭС "Бушер" в Иране и о возобновлении работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС. "Наши специалисты (из "Росатома" - ред.), оставшиеся на площадке, в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками", - рассказал он. По словам Лихачева, небольшое число российских сотрудников, оставшихся в Бушере, компенсируется тем, что большинство из них являются высококвалифицированными руководителями.
Лихачев: специалисты "Росатома" на АЭС "Бушер" сотрудничают с иранскими подрядчиками