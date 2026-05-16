Макрон мог бы возглавить ЕС, считает премьер-министр Словакии - 16.05.2026, ПРАЙМ
Политика
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз мог бы возглавить Эммануэль Макрон. | 16.05.2026, ПРАЙМ
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз мог бы возглавить Эммануэль Макрон. "Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль (лидера - ред.) в Европейском союзе сегодня, - это французский президент Эммануэль Макрон", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу. Фицо напомнил, что мандат Макрона на посту президента Франции истекает в 2027 году. "Европе нужны такие люди", - заключил Фицо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
