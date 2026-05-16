https://1prime.ru/20260516/makron-869988464.html
Макрон мог бы возглавить ЕС, считает премьер-министр Словакии
Макрон мог бы возглавить ЕС, считает премьер-министр Словакии - 16.05.2026, ПРАЙМ
Макрон мог бы возглавить ЕС, считает премьер-министр Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз мог бы возглавить Эммануэль Макрон. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T19:51+0300
2026-05-16T19:51+0300
2026-05-16T19:51+0300
политика
франция
ес
эммануэль макрон
роберт фицо
словакия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322406_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e02b8adfffc0ecf9889fe2ed580ed663.jpg
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз мог бы возглавить Эммануэль Макрон. "Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль (лидера - ред.) в Европейском союзе сегодня, - это французский президент Эммануэль Макрон", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу. Фицо напомнил, что мандат Макрона на посту президента Франции истекает в 2027 году. "Европе нужны такие люди", - заключил Фицо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20260513/makron-869907362.html
франция
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322406_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_e6645de8f9840c3f0dd214cb3d5dafb6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, ес, эммануэль макрон, роберт фицо, словакия
Политика, ФРАНЦИЯ, ЕС, Эммануэль Макрон, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ
Макрон мог бы возглавить ЕС, считает премьер-министр Словакии
Фицо: Макрон мог бы возглавить ЕС