Россия и Малайзия обсудили развитие туристического потенциала

2026-05-16T10:23+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Малайзия 15 мая в рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: Kazanforum" в Казани обсудили совместные программы по продвижению туристического потенциала стран, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых продвижение национального туристического потенциала России и Малайзии на международных площадках", - говорится в сообщении. Представители затронули темы сотрудничества в сфере гостеприимства, возможность запуска прямого авиасообщения, а также подписание отраслевых межгосударственных документов. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что взаимный туристический поток между Россией и Малайзией продолжает расти. "По итогу прошлого года туробмен вырос на 9%, достигнув 127,6 тысячи человек", - сказал он. По его словам, наибольшей популярностью среди малайзийских туристов пользуются Москва и Казань, в то время как среди российских – Куала-Лумпур, Селангор и Лангкави. Так, малайзийским партнерам были представлены последние отечественные разработки финансового сектора (сервис ЮМани), призванные обеспечить комфортное пребывание иностранных гостей на территории России. Также внимание уделили продуктам и сервисам, доступным для туристов-мусульман. В свою очередь генеральный секретарь министерства туризма, искусств и культуры Малайзии Дато Шахаруддин бин Абу Сохот подчеркнул важность скорейшего согласования соглашения об отмене виз между двумя странами. "Безвизовый режим между нашими странами позволит выйти на новый уровень отношений между нашими странами, кратно нарастить не только классический турпоток, но и MICE сегмент для деловых контактов", - заключил он. Отмечается, что следующее заседание рабочей группы пройдет в 2027 году в Малайзии. В рамках XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: Kazanforum" 15 мая 2026 в Казани прошло 3-е заседание российско-малайзийской рабочей группы по туризму под председательством замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова и Генерального секретаря Министерства туризма, искусств и культуры Малайзии Дато Шахаруддин бин Абу Сохот. В заседании приняли участие также представители МИД России, Центра развития международного туризма ЦСР, Госкомитета по туризму Республики Татарстан, Сбербанка России, "Росконгресса", сети отелей "Космос Групп". РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.

