В Мали заявили об интересе в сотрудничестве с Россией в ж/д транспорте

Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в совместных проектах в области железнодорожного транспорта, а также закупок удобрений и урана, сообщил министр...

КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в совместных проектах в области железнодорожного транспорта, а также закупок удобрений и урана, сообщил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану. "Мали вовлекается в дискуссию с российской стороной по реализации проекта по строительству железной дороги, по приобретению урана, навигационных приборов, удобрений", - сказал министр в ходе заседания Российско-Малийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшей в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум". Он выразил надежду, что Россия и Мали найдут решения для усилия экономического сотрудничества между странами. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.

