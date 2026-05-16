В Мали заявили об интересе в сотрудничестве с Россией в ж/д транспорте - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Мали заявили об интересе в сотрудничестве с Россией в ж/д транспорте
13:24 16.05.2026
 
В Мали заявили об интересе в сотрудничестве с Россией в ж/д транспорте

Сану: Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере железных дорог

Рельсы. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в совместных проектах в области железнодорожного транспорта, а также закупок удобрений и урана, сообщил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану.
"Мали вовлекается в дискуссию с российской стороной по реализации проекта по строительству железной дороги, по приобретению урана, навигационных приборов, удобрений", - сказал министр в ходе заседания Российско-Малийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшей в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
Он выразил надежду, что Россия и Мали найдут решения для усилия экономического сотрудничества между странами.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
 
