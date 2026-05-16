https://1prime.ru/20260516/mali-869982268.html
В Мали заявили об интересе в сотрудничестве с Россией в ж/д транспорте
В Мали заявили об интересе в сотрудничестве с Россией в ж/д транспорте - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Мали заявили об интересе в сотрудничестве с Россией в ж/д транспорте
Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в совместных проектах в области железнодорожного транспорта, а также закупок удобрений и урана, сообщил министр... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T13:24+0300
2026-05-16T13:24+0300
2026-05-16T13:24+0300
россия
мали
казань
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ab143c18a31b4704dc203d295d146b21.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в совместных проектах в области железнодорожного транспорта, а также закупок удобрений и урана, сообщил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану. "Мали вовлекается в дискуссию с российской стороной по реализации проекта по строительству железной дороги, по приобретению урана, навигационных приборов, удобрений", - сказал министр в ходе заседания Российско-Малийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшей в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум". Он выразил надежду, что Россия и Мали найдут решения для усилия экономического сотрудничества между странами. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
мали
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2661dd44bccf1d086d91368f0a8628b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, казань
В Мали заявили об интересе в сотрудничестве с Россией в ж/д транспорте
Сану: Мали заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере железных дорог