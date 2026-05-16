https://1prime.ru/20260516/mema-869979870.html

Новая выходка Зеленского вызвала ужас в Финляндии

Новая выходка Зеленского вызвала ужас в Финляндии - 16.05.2026, ПРАЙМ

Новая выходка Зеленского вызвала ужас в Финляндии

Финляндия должна прекратить военную помощь ВСУ из-за очередного вторжения украинских дронов в воздушное пространство страны, написал финский политик и член... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T09:49+0300

2026-05-16T09:49+0300

2026-05-16T09:49+0300

финляндия

украина

хельсинки

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Финляндия должна прекратить военную помощь ВСУ из-за очередного вторжения украинских дронов в воздушное пространство страны, написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Мое послание Зеленскому предельно ясно: вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь", — говорится в публикации.Мема отметил, что конфликт на Украине постепенно, но верно усиливает напряженность между Хельсинки и Москвы. По его мнению, это трагическая ситуация, потому что раньше отношения были иными.Финские власти в пятницу утром получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на несколько часов закрывался столичный аэропорт. Телерадиовещатель Yle сообщал, что приложение экстренного оповещения не сработало должным образом, когда власти выпустили оповещение об угрозе.

https://1prime.ru/20260515/ukraina-869955815.html

https://1prime.ru/20260514/udary-869916362.html

финляндия

украина

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, украина, хельсинки, всу, в мире