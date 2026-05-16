Новая выходка Зеленского вызвала ужас в Финляндии - 16.05.2026, ПРАЙМ
Новая выходка Зеленского вызвала ужас в Финляндии
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Финляндия должна прекратить военную помощь ВСУ из-за очередного вторжения украинских дронов в воздушное пространство страны, написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Мое послание Зеленскому предельно ясно: вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь", — говорится в публикации.
Мема отметил, что конфликт на Украине постепенно, но верно усиливает напряженность между Хельсинки и Москвы. По его мнению, это трагическая ситуация, потому что раньше отношения были иными.
Финские власти в пятницу утром получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на несколько часов закрывался столичный аэропорт. Телерадиовещатель Yle сообщал, что приложение экстренного оповещения не сработало должным образом, когда власти выпустили оповещение об угрозе.
