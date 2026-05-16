https://1prime.ru/20260516/minprosveschenie-869975195.html
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ
Злоумышленники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на экзамены пытаются получить код из смс или побудить перейти... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T04:28+0300
2026-05-16T04:28+0300
2026-05-16T04:28+0300
технологии
общество
рф
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869975195.jpg?1778894882
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на экзамены пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям.
В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.
"При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , рф, минпросвещения
Технологии, Общество , РФ, Минпросвещения
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ
Минпросвещения: мошенники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на экзамены пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям.
В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.
"При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.