Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/minprosveschenie-869975195.html
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ
Злоумышленники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на экзамены пытаются получить код из смс или побудить перейти... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T04:28+0300
2026-05-16T04:28+0300
технологии
общество
рф
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869975195.jpg?1778894882
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на экзамены пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке", - говорится в сообщении. Уточняется, что это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям. В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. "При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , рф, минпросвещения
Технологии, Общество , РФ, Минпросвещения
04:28 16.05.2026
 
В Минпросвещения рассказали о звонках перед ЕГЭ

Минпросвещения: мошенники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники перед ЕГЭ звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на экзамены пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям.
В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.
"При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
 
ТехнологииОбществоРФМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала