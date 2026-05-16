В Минтрансе назвали драйвер роста продаж электронных билетов на электрички - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе назвали драйвер роста продаж электронных билетов на электрички
05:46 16.05.2026
 
В Минтрансе назвали драйвер роста продаж электронных билетов на электрички

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Одним из главных драйверов роста продаж электронных билетов на электрички в России станет расширение возможностей покупки онлайн льготных билетов, сообщили РИА Новости в Минтрансе России.
Концепция развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении предполагает к 2030 году рост продаж онлайн билетов на электрички на 75% к уровню 2025 года. Ранее в Минтрансе сообщили РИА Новости, что доля таких электронных билетов к этому сроку увеличится ориентировочно до 22-23% с нынешних 14%.
"Одним из главных драйверов станет перевод в электронную форму льготных проездных документов", - сказали в Минтрансе, комментируя плановый рост доли продаж электронных билетов на поезда в пригороде.
Там отметили, что в концепции говорится об автоматизации учета проезда льготных категорий пассажиров и подтверждении права на льготы при электронном оформлении билетов.
"Именно льготники сегодня составляют значительную часть пассажиров, и их переход на цифровые проездные документы способен заметно увеличить общую долю электронных продаж", - пояснили в министерстве.
РЖД сообщали РИА Новости, что билеты на электрички в настоящее время можно купить через интернет с помощью приложения "РЖД Пассажирам". Это касается как поездов с указанием мест, так и без указания мест. В ближайшие годы пассажиры получат аналогичные возможности и на сайте РЖД. Сейчас там доступна покупка билетов на пригородные поезда только с указанием мест.
В РЖД также говорили, что сделали опцию оформления билетов для федеральных льготников на пригородные поезда через приложение "РЖД Пассажирам" и ведут аналогичную работу, чтобы и региональные льготники получили возможность приобретать билеты на электрички дистанционно.
 
