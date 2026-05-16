Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру" - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/moshenniki-869974218.html
Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру"
Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру" - 16.05.2026, ПРАЙМ
Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру"
Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру", которые гарантируют сверхдоходность вложений в 30% годовых, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T02:48+0300
2026-05-16T02:48+0300
финансы
россия
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869974218.jpg?1778888905
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру", которые гарантируют сверхдоходность вложений в 30% годовых, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники стали проводить фальшивые "прямые эфиры" с инвестиционными гуру. В соцсетях и мессенджерах появляется таргетированная реклама: "ЦБ снизил ставку до 14,5%! Что делать с деньгами, пока инфляция съедает сбережения? Прямой эфир с известным экономистом N. Он расскажет, как заработать 30% годовых на падающем рынке", - рассказали в "Мошеловке". Отмечается, что при переходе по ссылке пользователь видит имитацию живого эфира с ИИ-аватаром "инвест-гуру" или запись старого вебинара. "Ведущий убеждает срочно зарегистрироваться на "инвестиционной платформе", который является фишинговым сайтом, ввести данные банковской карты и пополнить якобы "торговый счет". Минимальная сумма входа составляет 50 –100 тысяч рублей", - уточнили в "Мошеловке". Целевой группой такой схемы являются граждане с накоплениями, пенсионеры, доверчивые люди, которых привлекают обещания сверхдоходности. В "Мошеловке" напоминают, что реальная доходность без риска при текущей ключевой ставке в 14,5% годовых не может составлять 25–30%. "Обещания сверхдоходности - 100% признак мошенничества. Помните: чем выше обещанная доходность, тем выше риск потерять все", - уточнили в "Мошеловке". Также там советуют не переходить по ссылкам из рекламы "инвестиционных гуру" в соцсетях и мессенджерах. "Все легальные брокеры и управляющие компании имеют лицензии Банка России, которые можно проверить на официальном сайте регулятора", - добавили в пресс-службе. "Не принимайте инвестиционных решений под давлением. Фразы "срочно", "успейте", "последний шанс", "мест осталось мало" — классические маркеры мошеннической воронки продаж", - заключили в пресс-службе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банк россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
02:48 16.05.2026
 
Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру"

"Мошеловка": мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру", которые гарантируют сверхдоходность вложений в 30% годовых, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники стали проводить фальшивые "прямые эфиры" с инвестиционными гуру. В соцсетях и мессенджерах появляется таргетированная реклама: "ЦБ снизил ставку до 14,5%! Что делать с деньгами, пока инфляция съедает сбережения? Прямой эфир с известным экономистом N. Он расскажет, как заработать 30% годовых на падающем рынке", - рассказали в "Мошеловке".
Отмечается, что при переходе по ссылке пользователь видит имитацию живого эфира с ИИ-аватаром "инвест-гуру" или запись старого вебинара.
"Ведущий убеждает срочно зарегистрироваться на "инвестиционной платформе", который является фишинговым сайтом, ввести данные банковской карты и пополнить якобы "торговый счет". Минимальная сумма входа составляет 50 –100 тысяч рублей", - уточнили в "Мошеловке".
Целевой группой такой схемы являются граждане с накоплениями, пенсионеры, доверчивые люди, которых привлекают обещания сверхдоходности.
В "Мошеловке" напоминают, что реальная доходность без риска при текущей ключевой ставке в 14,5% годовых не может составлять 25–30%.
"Обещания сверхдоходности - 100% признак мошенничества. Помните: чем выше обещанная доходность, тем выше риск потерять все", - уточнили в "Мошеловке".
Также там советуют не переходить по ссылкам из рекламы "инвестиционных гуру" в соцсетях и мессенджерах.
"Все легальные брокеры и управляющие компании имеют лицензии Банка России, которые можно проверить на официальном сайте регулятора", - добавили в пресс-службе.
"Не принимайте инвестиционных решений под давлением. Фразы "срочно", "успейте", "последний шанс", "мест осталось мало" — классические маркеры мошеннической воронки продаж", - заключили в пресс-службе.
 
ФинансыРОССИЯбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала