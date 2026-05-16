Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру" - 16.05.2026, ПРАЙМ

Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру", которые гарантируют сверхдоходность вложений в 30% годовых, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T02:48+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники стали продвигать "инвестиционных гуру", которые гарантируют сверхдоходность вложений в 30% годовых, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники стали проводить фальшивые "прямые эфиры" с инвестиционными гуру. В соцсетях и мессенджерах появляется таргетированная реклама: "ЦБ снизил ставку до 14,5%! Что делать с деньгами, пока инфляция съедает сбережения? Прямой эфир с известным экономистом N. Он расскажет, как заработать 30% годовых на падающем рынке", - рассказали в "Мошеловке". Отмечается, что при переходе по ссылке пользователь видит имитацию живого эфира с ИИ-аватаром "инвест-гуру" или запись старого вебинара. "Ведущий убеждает срочно зарегистрироваться на "инвестиционной платформе", который является фишинговым сайтом, ввести данные банковской карты и пополнить якобы "торговый счет". Минимальная сумма входа составляет 50 –100 тысяч рублей", - уточнили в "Мошеловке". Целевой группой такой схемы являются граждане с накоплениями, пенсионеры, доверчивые люди, которых привлекают обещания сверхдоходности. В "Мошеловке" напоминают, что реальная доходность без риска при текущей ключевой ставке в 14,5% годовых не может составлять 25–30%. "Обещания сверхдоходности - 100% признак мошенничества. Помните: чем выше обещанная доходность, тем выше риск потерять все", - уточнили в "Мошеловке". Также там советуют не переходить по ссылкам из рекламы "инвестиционных гуру" в соцсетях и мессенджерах. "Все легальные брокеры и управляющие компании имеют лицензии Банка России, которые можно проверить на официальном сайте регулятора", - добавили в пресс-службе. "Не принимайте инвестиционных решений под давлением. Фразы "срочно", "успейте", "последний шанс", "мест осталось мало" — классические маркеры мошеннической воронки продаж", - заключили в пресс-службе.

финансы, россия, банк россия, банк россии