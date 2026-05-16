Московский мотопробег по Садовому кольцу собрал рекордное число участников
2026-05-16T20:28+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Рекордное число участников собрал московский мотопробег по Садовому кольцу, который прошел в субботу в рамках Московского мотофестиваля-2026, в этом году сезон открыли более 20 тысяч мотоциклистов, сообщает столичный департамент транспорта. "Максим Ликсутов (заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) сообщил, что более 20 тысяч мотоциклистов приняли участие в грандиозном заезде по Садовому кольцу в честь открытия мотосезона. Это абсолютный рекорд по числу участников", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что масштабную колонну возглавили представители 38 мотоклубов и сообществ. Лидеров заезда заранее определили на жеребьевке. "Мы регулярно проводим масштабные мотофестивали. Такие мероприятия помогают напомнить участникам об ответственном поведении за рулем. Результат этой работы - снижение аварийности", - рассказал Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении. Он уточнил, что с начала года были зафиксированы 70 ДТП с участием мотоциклистов, включая курьеров на мощном электротранспорте - это почти на 40% меньше, чем в прошлом году. Число пострадавших сократилось на 34%. "Продолжим повышать культуру вождения, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - добавил Ликсутов.
Более 20 тысяч человек приняли участие в московском мотопробеге по Садовому кольцу
