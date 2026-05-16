https://1prime.ru/20260516/openai-869992551.html
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты - 16.05.2026, ПРАЙМ
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты
Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, в рамках которого всем... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T23:57+0300
2026-05-16T23:57+0300
2026-05-16T23:57+0300
технологии
мальта
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/58/763135867_0:199:5616:3358_1920x0_80_0_0_ae01dec47567c526aa62e58994fd646c.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, в рамках которого всем гражданам страны после прохождения обучающего курса на год будет предоставлен бесплатный доступ к платной версии чат-бота ChatGPT - ChatGPT Plus. "OpenAI и правительство Мальты сообщают о первом (подобного рода) партнерстве в мире, в рамках которого ChatGPT Plus будет предоставлен всем мальтийским гражданам... Мальтийская инициатива AI for All ("ИИ для всех") предложит людям возможность изучить, как можно ответственно использовать ИИ... После того как курс будет пройден, граждане смогут получить бесплатный доступ к ChatGPT Plus на год", - говорится в публикации на сайте компании. Отмечается, что первая фаза программы начнется уже в мае. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20260514/otnosheniya-869939913.html
мальта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/58/763135867_447:0:5439:3744_1920x0_80_0_0_69ccbac2e52fc740a925315e5bd4420e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мальта, openai
Технологии, МАЛЬТА, OpenAI
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты
OpenAI сообщила, что бесплатно предоставит гражданам Мальты ChatGPT Plus на год