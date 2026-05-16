Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/openai-869992551.html
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты - 16.05.2026, ПРАЙМ
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты
Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, в рамках которого всем... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T23:57+0300
2026-05-16T23:57+0300
технологии
мальта
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/58/763135867_0:199:5616:3358_1920x0_80_0_0_ae01dec47567c526aa62e58994fd646c.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, в рамках которого всем гражданам страны после прохождения обучающего курса на год будет предоставлен бесплатный доступ к платной версии чат-бота ChatGPT - ChatGPT Plus. "OpenAI и правительство Мальты сообщают о первом (подобного рода) партнерстве в мире, в рамках которого ChatGPT Plus будет предоставлен всем мальтийским гражданам... Мальтийская инициатива AI for All ("ИИ для всех") предложит людям возможность изучить, как можно ответственно использовать ИИ... После того как курс будет пройден, граждане смогут получить бесплатный доступ к ChatGPT Plus на год", - говорится в публикации на сайте компании. Отмечается, что первая фаза программы начнется уже в мае. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20260514/otnosheniya-869939913.html
мальта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/58/763135867_447:0:5439:3744_1920x0_80_0_0_69ccbac2e52fc740a925315e5bd4420e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мальта, openai
Технологии, МАЛЬТА, OpenAI
23:57 16.05.2026
 
OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты

OpenAI сообщила, что бесплатно предоставит гражданам Мальты ChatGPT Plus на год

© fotolia.com / strixcode Человек за ноутбуком
Человек за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Человек за ноутбуком. Архивное фото
© fotolia.com / strixcode
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, в рамках которого всем гражданам страны после прохождения обучающего курса на год будет предоставлен бесплатный доступ к платной версии чат-бота ChatGPT - ChatGPT Plus.
"OpenAI и правительство Мальты сообщают о первом (подобного рода) партнерстве в мире, в рамках которого ChatGPT Plus будет предоставлен всем мальтийским гражданам... Мальтийская инициатива AI for All ("ИИ для всех") предложит людям возможность изучить, как можно ответственно использовать ИИ... После того как курс будет пройден, граждане смогут получить бесплатный доступ к ChatGPT Plus на год", - говорится в публикации на сайте компании.
Отмечается, что первая фаза программы начнется уже в мае.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Ухудшение отношений Apple и OpenAI может обернуться судом, пишут СМИ
14 мая, 21:08
 
ТехнологииМАЛЬТАOpenAI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала