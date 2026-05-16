Переход европейской авиации на американское топливо несет риски - 16.05.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Переход европейской авиации на американское топливо несет риски
2026-05-16T03:48+0300
03:48 16.05.2026
 
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Переход европейской авиации на американское топливо на фоне энергетического кризиса несет ряд рисков, включая ухудшение работы двигателей, говорится в специальном бюллетене Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), с которым ознакомилось РИА Новости.
Бюллетень появился на фоне перебоев в глобальных цепочках поставок авиатоплива, связанных с кризисом на Ближнем Востоке и риском дефицита авиационного топлива Jet A-1, которое используется в Европе, и предложением по его замене на альтернативное топливо Jet A, имеющее отличные от европейского характеристики.
"Введение топлива Jet A в систему, которая исторически работала на Jet A-1, может создать операционные риски, риски летной годности и риски, связанные с человеческим фактором", - говорится в документе регулятора.
EASA отдельно предупредило, что использование Jet A снижает безопасный температурный запас топлива по сравнению с Jet A-1.
"Эти риски связаны с различиями в свойствах топлива, в частности с уменьшением запаса до температуры замерзания у Jet A по сравнению с Jet A-1, а также с более низкой электрической проводимостью", - указал регулятор.
Jet A имеет более высокую температуру замерзания - минус 40 градусов Цельсия против минус 47 у Jet A-1, что особенно важно для дальнемагистральных рейсов, полетов на больших высотах и маршрутов через холодные регионы.
Агентство EASA предупредило, что ошибки при переходе на новое топливо могут привести к проблемам с эксплуатацией двигателей и топливных систем.
"Это может привести к несоответствию между фактическими свойствами топлива и предположениями, используемыми при планировании полета, мониторинге температуры топлива и процедурах экипажа. Последствия могут включать уменьшение запаса до температуры замерзания, запоздалую или неправильную реакцию экипажа на низкую температуру топлива, а также потенциальное ухудшение работы двигателей или ограничения в топливной системе", - говорится в бюллетене.
Кроме того, EASA признало, что дефицит топлива и ограничения воздушного пространства уже создают дополнительную нагрузку на авиацию.
"Дефицит топлива или ограничения на его заправку в некоторых аэропортах, усугубленные ограничениями воздушного пространства, требующими более длинных маршрутов, могут создавать дополнительную операционную сложность и ограничения, влияя на планирование маршрутов, выбор запасных аэродромов, запасы топлива и увеличивая стресс экипажей", - говорится в документе.
При этом агентство подчеркнуло, что пока не считает ситуацию настолько опасной, чтобы вводить чрезвычайные ограничения.
"В настоящее время описанная в данном бюллетене ситуация не рассматривается как небезопасное состояние, которое требовало бы выпуска директивы летной годности", - указало EASA.
Регулятор подчеркивает, что рекомендации носят временный антикризисный характер.
"Этот бюллетень касается переходной ситуации… До начала зимнего сезона он будет либо пересмотрен с публикацией обновленных рекомендаций, либо отменен - в зависимости от развития событий", - говорится в тексте.
Ранее Еврокомиссия также выпустила рекомендации для транспортного сектора ЕС на фоне кризиса на Ближнем Востоке и риска дефицита авиатоплива. Брюссель признал возможные перебои поставок Jet A-1 и допустил более широкое использование Jet A при соблюдении дополнительных мер безопасности.
 
