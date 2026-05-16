Два поезда "Таврия" отправятся с начальных станций в Крыму позже графика - 16.05.2026, ПРАЙМ
Два поезда "Таврия" отправятся с начальных станций в Крыму позже графика
2026-05-16T18:01+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Два пассажирских поезда "Таврия" на фоне временной остановки движения на Крымском мосту отправятся с начальных станций городов Крыма на несколько часов позже расписания, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "В связи с временной остановкой движения на Крымском мосту 16 мая два поезда "Таврия" отправятся с начальных станций Крымского полуострова позже планируемого времени", - говорится в сообщении. Так, поезд №028/027 Симферополь - Москва в субботу будет отправлен из Симферополя не ранее 19.30 вместо 17.10 по графику, а состав №180/179 Евпатория - Санкт-Петербург будет отправлен со станции Евпатория не ранее 22.30 вместо 17.55 по расписанию. "Причина изменения времени отправления - позднее прибытие поездов №028, №179, следующих с материка. Просим вас планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в компании. Ранее утром в субботу перевозчик сообщал о задержках десяти своих составов, а позднее их количество возросло до 13.
18:01 16.05.2026
 
Два поезда "Таврия" отправятся с начальных станций в Крыму позже графика

Участок железнодорожного пути. Архивное фото
