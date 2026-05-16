Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Десять поездов "Таврия" задерживаются на Крымском мосту - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260516/poezda-869981159.html
Десять поездов "Таврия" задерживаются на Крымском мосту
Десять поездов "Таврия" задерживаются на Крымском мосту - 16.05.2026, ПРАЙМ
Десять поездов "Таврия" задерживаются на Крымском мосту
Десять пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются из-за временной приостановки... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T11:48+0300
2026-05-16T11:48+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
симферополь
севастополь
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e3370575c5e3b5fdcb48fb449b663a4e.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Десять пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Так, по состоянию на 9.00 в направлении Крыма задерживаются пять составов: № 025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 15 мая; № 092 Москва - Севастополь, отправлением 14 мая; № 173 Москва - Евпатория, отправлением 14 мая; № 028 Москва – Симферополь, отправлением 15 мая; № 179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 14 мая. Из Крыма, согласно сообщению, с задержкой следуют также пять поездов: № 078 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 15 мая; № 174 Евпатория - Москва, отправлением 15 мая; № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая; № 098 Симферополь - Москва и № 142 Симферополь-Пермь, отправлением 16 мая. "Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавил перевозчик.
москва
симферополь
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_18e98ae4f08aeae2c149e1ded662d825.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, симферополь, севастополь, гранд сервис экспресс
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, СЕВАСТОПОЛЬ, Гранд сервис экспресс
11:48 16.05.2026
 
Десять поездов "Таврия" задерживаются на Крымском мосту

Десять поездов "Таврия" задерживаются из-за приостановки движения на Крымском мосту

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Виды Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Десять пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Так, по состоянию на 9.00 в направлении Крыма задерживаются пять составов: № 025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 15 мая; № 092 Москва - Севастополь, отправлением 14 мая; № 173 Москва - Евпатория, отправлением 14 мая; № 028 Москва – Симферополь, отправлением 15 мая; № 179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 14 мая.
Из Крыма, согласно сообщению, с задержкой следуют также пять поездов: № 078 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 15 мая; № 174 Евпатория - Москва, отправлением 15 мая; № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая; № 098 Симферополь - Москва и № 142 Симферополь-Пермь, отправлением 16 мая.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавил перевозчик.
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯМОСКВАСИМФЕРОПОЛЬСЕВАСТОПОЛЬГранд сервис экспресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала