Кабмин поддержал соглашение о сотрудничестве Дагестана и Южной Осетии
2026-05-16T21:20+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительство России поддержало предложение правительства Дагестана о заключении с правительством Южной Осетии соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Согласиться с предложением правительства Республики Дагестан о заключении Соглашения между правительством Республики Дагестан (Российская Федерация) и правительством Республики Южная Осетия о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве", - говорится в документе. Уточняется, что распоряжение составлено в соответствии со статьей 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации".
