Премьер Британии может уйти в отставку, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку и отдать свой пост мэру Манчестера Энди Бернхэму, пишет газета Telegraph. | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T02:21+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку и отдать свой пост мэру Манчестера Энди Бернхэму, пишет газета Telegraph. Ранее почти 100 депутатов призвали к отставке премьер-министра Кира Стармера после провала партии лейбористов на местных выборах. Также из протеста ушли в отставку ряд чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера. Другой соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, намерен избираться в парламент, что также позволит ему бороться за премьерское кресло. "Министры считают, что Кир Стармер может рассмотреть возможность ухода с поста премьер-министра, если Энди Бернхэм победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд", - говорится в сообщении. Отмечается, что соратники попросили Стармера не объявлять об отставке до дополнительных выборов, ожидаемых 18 июня, опасаясь, что это приведет к "хаосу" в борьбе за лидерство. По данным издания, ведущие политики Лейбористской партии Анджела Рейнер и Эд Милибэнд откажутся от своих собственных амбиций стать лидерами партии и поддержат Бернхэма, если он станет членом парламента и инициирует борьбу за лидерство.

общество , мировая экономика, великобритания, кир стармер