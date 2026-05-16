Премьер Британии может уйти в отставку, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку и отдать свой пост мэру Манчестера Энди Бернхэму, пишет газета Telegraph. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T02:21+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку и отдать свой пост мэру Манчестера Энди Бернхэму, пишет газета Telegraph.
Ранее почти 100 депутатов призвали к отставке премьер-министра Кира Стармера после провала партии лейбористов на местных выборах. Также из протеста ушли в отставку ряд чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера. Другой соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, намерен избираться в парламент, что также позволит ему бороться за премьерское кресло.
"Министры считают, что Кир Стармер может рассмотреть возможность ухода с поста премьер-министра, если Энди Бернхэм победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соратники попросили Стармера не объявлять об отставке до дополнительных выборов, ожидаемых 18 июня, опасаясь, что это приведет к "хаосу" в борьбе за лидерство.
По данным издания, ведущие политики Лейбористской партии Анджела Рейнер и Эд Милибэнд откажутся от своих собственных амбиций стать лидерами партии и поддержат Бернхэма, если он станет членом парламента и инициирует борьбу за лидерство.
Telegraph: премьер Британии Стармер может уйти в отставку и отдать пост мэру Манчестера
