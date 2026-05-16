Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прибалтийцы бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260516/pribaltijtsy-869973922.html
Прибалтийцы бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда
Прибалтийцы бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда - 16.05.2026, ПРАЙМ
Прибалтийцы бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда
Жители стран Балтии бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда и пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено),... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T02:18+0300
2026-05-16T02:18+0300
общество
экономика
мировая экономика
латвия
литва
эстония
сергей лавров
владимир путин
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869973922.jpg?1778887092
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Жители стран Балтии бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда и пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Он допустил, что речь может идти о десятках тысяч человек, покидающих Латвию, Литву и Эстонию. "Люди уезжают по нескольким причинам: страх перед ужесточением законодательства, невозможность обеспечить детям образование на родном языке, пропаганда ЛГБТ-сообщества, дискриминация на рынке труда, а также общее ощущение, что они превращены в "чужих" в стране, где родились и жили всю жизнь", - сказал РИА Новости Панкратов. Возможности для более комфортной жизни прибалтийцы ищут на территориях России, Белоруссии, в странах Евросоюза, а также в Ирландии, Великобритании, Германии, добавил собеседник. Ранее Панкратов рассказывал РИА Новости, как жители европейской Латвии вынуждены экономить на еде из-за высоких цен за коммунальные услуги, которые стартуют от 270 евро. Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, подобная ситуация наблюдается в Финляндии, в Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
латвия
литва
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, латвия, литва, эстония, сергей лавров, владимир путин, ес, мид рф, мид
Общество , Экономика, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин, ЕС, МИД РФ, МИД
02:18 16.05.2026
 
Прибалтийцы бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда

Экс-депутат Рижской думы Панкратов: жители стран Балтии бегут из-за дискриминации

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Жители стран Балтии бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда и пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
Он допустил, что речь может идти о десятках тысяч человек, покидающих Латвию, Литву и Эстонию.
"Люди уезжают по нескольким причинам: страх перед ужесточением законодательства, невозможность обеспечить детям образование на родном языке, пропаганда ЛГБТ-сообщества, дискриминация на рынке труда, а также общее ощущение, что они превращены в "чужих" в стране, где родились и жили всю жизнь", - сказал РИА Новости Панкратов.
Возможности для более комфортной жизни прибалтийцы ищут на территориях России, Белоруссии, в странах Евросоюза, а также в Ирландии, Великобритании, Германии, добавил собеседник.
Ранее Панкратов рассказывал РИА Новости, как жители европейской Латвии вынуждены экономить на еде из-за высоких цен за коммунальные услуги, которые стартуют от 270 евро.
Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, подобная ситуация наблюдается в Финляндии, в Эстонии, Латвии и Литве.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаЛАТВИЯЛИТВАЭСТОНИЯСергей ЛавровВладимир ПутинЕСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала