Прибалтийцы бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда - 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T02:18+0300

общество

экономика

мировая экономика

латвия

литва

эстония

сергей лавров

владимир путин

ес

мид рф

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Жители стран Балтии бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда и пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Он допустил, что речь может идти о десятках тысяч человек, покидающих Латвию, Литву и Эстонию. "Люди уезжают по нескольким причинам: страх перед ужесточением законодательства, невозможность обеспечить детям образование на родном языке, пропаганда ЛГБТ-сообщества, дискриминация на рынке труда, а также общее ощущение, что они превращены в "чужих" в стране, где родились и жили всю жизнь", - сказал РИА Новости Панкратов. Возможности для более комфортной жизни прибалтийцы ищут на территориях России, Белоруссии, в странах Евросоюза, а также в Ирландии, Великобритании, Германии, добавил собеседник. Ранее Панкратов рассказывал РИА Новости, как жители европейской Латвии вынуждены экономить на еде из-за высоких цен за коммунальные услуги, которые стартуют от 270 евро. Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, подобная ситуация наблюдается в Финляндии, в Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

