Lufthansa Cargo увеличила прибыль на 33% на фоне эскалации вокруг Ирана - 16.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260516/pribyl-869989335.html
Lufthansa Cargo увеличила прибыль на 33% на фоне эскалации вокруг Ирана
2026-05-16T20:41+0300
20:41 16.05.2026
 
Lufthansa Cargo увеличила прибыль на 33% на фоне эскалации вокруг Ирана

Бауэр: Lufthansa Cargo увеличила прибыль на 33% на фоне эскалации на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 16 мая - ПРАЙМ. Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo выросла по итогам прошедшего квартала на треть из-за эскалации на Ближнем Востоке, несмотря на двукратное удорожание топлива, сообщил операционный директор компании Франк Бауэр.
"С марта цены на керосин выросли вдвое", - отметил Бауэр в интервью газете Welt.
При этом он подтвердил данные о том, что за первые три месяца 2026 года операционная прибыль грузового авиаперевозчика увеличилась примерно на 33%.
Одной из главных причин взрывного роста заказов Lufthansa Cargo Бауэр назвал блокировку Ормузского пролива. В итоге бизнес, по его словам, стал массово перенаправлять срочные грузы в воздух.
"Кроме того, из-за конфликта (на Ближнем Востоке - ред.) временно сократились мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива. В результате многие из этих грузов оказались в наших самолетах", - резюмировал Бауэр.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель, пишут СМИ
