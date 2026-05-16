Объем внешней торговли Приморья с Китаем в 2025 году вырос на 15%

Объем внешней торговли Приморья с Китаем в 2025 году вырос на 15% - до 8 миллиардов долларов, сообщил губернатор Олег Кожемяко. | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T16:35+0300

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – ПРАЙМ. Объем внешней торговли Приморья с Китаем в 2025 году вырос на 15% - до 8 миллиардов долларов, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В Харбине состоялось шестое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Объем внешней торговли нашего региона с Китаем в 2025 году вырос на 15% и достиг 8 миллиардов долларов", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале, отметив, что в Харбине обсуждается будущее сотрудничество. На видео, опубликованном в канале, он отметил, что рост объемов внешней торговли показывает заинтересованность российских компании в поставке в Китай морепродуктов, продуктов питания, продукции лесопереработки. "Для нас очень важное значение имеют погранпереходы, которые расширяют с каждым годом свои возможности. В этом году откроются два погранперехода – это Краскино и Пограничный. На следующий год Полтавка и Марково будут модернизированы. Поэтому мы ожидаем большой объем груза, проходящего именно автомобильным транспортом", - отметил губернатор.

россия, мировая экономика, китай, харбин, рф, олег кожемяко, юрий трутнев