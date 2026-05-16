Названы самые дешевые продукты в Стамбуле - 16.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые дешевые продукты в Стамбуле
01:47 16.05.2026
 
Названы самые дешевые продукты в Стамбуле

Селедка, творог и другие привычные россиянам продукты недешево стоят в Стамбуле

СТАМБУЛ, 16 мая – ПРАЙМ. Селедка, творог и другие привычные россиянам продукты недешево обходятся в Стамбуле, а поиски могут занять немало времени, выяснил корреспондент РИА Новости.
Селедку жители Стамбула могут приобрести "официально" с этой весны в сети супермаркетов Macrocenter. 250-граммовая упаковка селедки белорусского бренда "Матиас" обойдется в 400 лир (650 рублей), причем продукт доступен не в каждом магазине сети. Доступен лишь один вариант – филе в масле. В московских магазинах такая селедка стоит в среднем 200-250 рублей.
Широко налажена и торговля "из-под полы" в магазинах уроженцев центральноазиатских стран СНГ в Стамбуле. Там выбор гораздо шире – представлены бренды российские, белорусские, украинские. Здесь цены сопоставимы или чуть выше – селедка "Матиас" стоит 350 лир, а за 450 – большая упаковка, представлен и бренд VICI, выяснило РИА Новости.
В те же 400 лир в турецких магазинах обойдется две банки по 160 граммов консервированного тунца турецких брендов, или 500 граммов черноморского лосося.
Проще всего в Стамбуле найти сметану – бренд President производит продукт, по вкусовым качествам схожий с российской, баночка стоит порядка 150 лир (250 рублей). Торт медовик также становится все более популярным в Турции, нередко он продается в кофейнях.
В мегаполисе уроженцами РФ открыты несколько кондитерских.
"Домашний" творог в таких кондитерских продается по 1,3 тысячи лир (2,1 тысячи рублей) за килограмм, а бородинский хлеб – от 250 лир (400 рублей).
Россияне и жители стран СНГ нередко делятся в соцсетях своими "находками" в магазинах. Многие готовы ехать на другой конец города ради излюбленных продуктов. Ассортимент привычных россиянам продуктов чуть шире в Анталье – в некоторых супермаркетах можно приобрести несколько видов творога и селедки. Тем не менее, россияне из отпуска в РФ привозят в Турцию колоссальное количество еды.
 
