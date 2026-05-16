СМИ сообщили, что на личной встрече Си Цзиньпин и Трамп сказали о Путине - 16.05.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что на личной встрече Си Цзиньпин и Трамп сказали о Путине
NYT: Си Цзиньпин вспомнил Путина во время неформальной беседы с Трампом

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Во время экскурсии по резиденции Чжуннаньхай для президента США Дональда Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин упомянул о российском президенте Владимире Путине, сообщает газета The New York Times.
"Трамп прервал экскурсию, чтобы спросить, часто ли Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. "Очень редко", — ответил Си Цзиньпин, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: "Например, здесь был Путин", имея в виду президента России — более близкого партнера Пекина", — указывается в материале.
Автор статьи подчеркивает, что даже неформальное упоминание российского лидера в разговоре может считаться элементом напряженности между Пекином и Вашингтоном.

"Непринужденный разговор между президентом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином в пятницу позволил заглянуть в то, как два лидера взаимодействовали на этой неделе, лавируя в рамках соперничества между их странами", — подметил он.
Издание напомнило, что в 2024 году Си Цзиньпин и Владимир Путин также посещали сады Чжуннаньхая, где провели несколько часов.

Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, в рамках которого состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
