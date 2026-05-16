https://1prime.ru/20260516/putin-869977340.html

СМИ сообщили, что на личной встрече Си Цзиньпин и Трамп сказали о Путине

СМИ сообщили, что на личной встрече Си Цзиньпин и Трамп сказали о Путине - 16.05.2026, ПРАЙМ

СМИ сообщили, что на личной встрече Си Цзиньпин и Трамп сказали о Путине

Во время экскурсии по резиденции Чжуннаньхай для президента США Дональда Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин упомянул о российском президенте Владимире Путине, | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T07:10+0300

2026-05-16T07:10+0300

2026-05-16T07:10+0300

дональд трамп

сша

китай

мировая экономика

общество

пекин

си цзиньпин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869923017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63d4b5adec5e01d3932101a69e54b1f.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Во время экскурсии по резиденции Чжуннаньхай для президента США Дональда Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин упомянул о российском президенте Владимире Путине, сообщает газета The New York Times."Трамп прервал экскурсию, чтобы спросить, часто ли Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. "Очень редко", — ответил Си Цзиньпин, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: "Например, здесь был Путин", имея в виду президента России — более близкого партнера Пекина", — указывается в материале.Автор статьи подчеркивает, что даже неформальное упоминание российского лидера в разговоре может считаться элементом напряженности между Пекином и Вашингтоном."Непринужденный разговор между президентом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином в пятницу позволил заглянуть в то, как два лидера взаимодействовали на этой неделе, лавируя в рамках соперничества между их странами", — подметил он.Издание напомнило, что в 2024 году Си Цзиньпин и Владимир Путин также посещали сады Чжуннаньхая, где провели несколько часов.Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, в рамках которого состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://1prime.ru/20260516/tramp-869977070.html

https://1prime.ru/20260416/ssha-869199290.html

сша

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, китай, мировая экономика, общество , пекин, си цзиньпин, владимир путин