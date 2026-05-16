На Западе раскрыли, какой сигнал послал Пекин перед приездом Путина
2026-05-16T11:01+0300
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Пекин почти сразу после поездки туда главы Белого дома Дональда Трампа показывает, как Китай расставляет приоритеты во внешней политике, пишет El Mundo.В материале отмечается, что если встреча главы США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать двусторонние отношения, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд российского лидера говорит совсем о другом."Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики", — говорится в публикации.Издание пишет, что пока коллективный Запад вводит новые санкции против России, КНР увеличивает закупки у нее нефти и газа. Он наращивает двустороннюю торговлю, предлагает финансовые и технологические пути для сотрудничества.Путин посетит Китай 19-20 мая. Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина и международные вопросы. По итогам переговоров они планируют подписать совместное заявление и пакет документов.
El Mundo: визит Путина в КНР показывает, как Пекин расставляет приоритеты
